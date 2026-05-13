ЦСКА и ЦСКА 1948 сътвориха равенство за радост на Лудогорец

ЦСКА и ЦСКА 1948 не успяха да разрешат спора помежду си в Първа лига. Двата отбора сътвориха равенство след 1:1 в мач от четвъртия плейофен кръг, който се изигра на Националния стадион "Васил Левски".

Точен за отбора от Бистрица бе Мамаду Диало, който реализира от дузпа през първото полувреме, докато през второто Макс Ебонг отговори за "армейците". Мачът предложи повече интересни моменти през второто полувреме, особено в края, когато гостите пропуснаха да си тръгнат с победата. Равенството между двата тима обаче е в полза на Лудогорец, който е с мач по-малко и ако по-късно тази вечер се пребори за положителен резултат срещу Левски, ще ги изпревари за втората позиция.

Двата отбора делят второ-трето място с по 63 точки във временното класиране. На 16 май (неделя) съставът на Христо Янев ще срещнат Левски в ново Вечно дерби през този сезон, докато футболистите на Александър Александров ще бъдат домакини именно на разградчани.

Първите 15 минути бяха лишени от интересни възможности и опасности пред двете врати. В хода на първото полувреме единственото по-интересно бе далечен удар на Макс Ебонг, минал до лявата греда до вратата на Петър Маринов.

Домакините бяха автори и на втората по-интересна ситуация през първата част. Мохамед Брахими получи с гръб към вратата и се измъкна от опеката на Лаша Давали, за да стреля покрай вратата на Маринов.

Това обаче не спря гостите да се радват първи в 33-та минута. Хунами Карион центрира, а Георги Русев стреля с глава в ръката на Лумбард Делова. Впоследствие главният съдия Мартин Великов отсъди дузпа. Зад топката застана Мамаду Диало и той не сбърка при изпълнението си, пращайки топката във вратата на Фьодор Лапоухов.

Седем минути по-късно отново Русев бе в центъра на събитията, стреляйки от малък ъгъл при изпълнение на пряк свободен удар, но стражът от Беларус бе на мястото си и спаси.

Тимът от Борисовата градина се активизира на старта на второто полувреме, опитвайки се да постави под напрежение Маринов. Първият по-сериозен шанс обаче дойде едва 65-та минута, когато шут на Илиян Илиев мина покрай вратата на Маринов, като не създаде и кой знае колко трудности.

Минута след това домакинският тим успя да постави равенството на таблото. Илиев изведе Давид Пастор в противниковото наказателно поле, където последният върна на изскочилия Ебонг, който реализира съвсем от близо във вратата, пазена от Маринов.

В 82-та минута шут на Пастор шут разочарова, тъй като мина над вратата.

В 87-а минута отборът от Бистрица създаде първо положение за второто полувреме. Атанас Илиев засече центриране и стреля с глава, но топката мина покрай вратата и Лапоухов не трябваше да се намесва.

Така се стигна до добавеното време. В 94-а минута гостите можеха да измъкнат 3-те точки. Фредерик Масиел се откъсна сам срещу Лапоухов, но последният изби удара.

Секунди по-късно и Давид Ака също изпусна златна възможност, тъй като не вкара от съвсем близка дистанция.