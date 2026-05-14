Манчестър Сити продължава да диша във врата на Арсенал

Манчестър Сити продължава да мечтае за титлата във Висшата лига. Момчетата на Хосеп Гуардиола не дадоха шанс на Кристъл Палас след 3:0 в мач от 31-ия кръг.

На „Етихад Стейдиъм“ в основата на класиката за „гражданите“ бяха Антоан Семеньо, Омар Мармуш и Савиньо. Така „небесно-сините“ записаха втори пореден успех и продължават да преследват Арсенал, който все още се намира на върха във временното класиране и държи съдбата в ръцете си. От своя страна футболистите на Оливер Глазнер сбъркаха за трети път в последните си пет мача.

Тимът от Манчестър държи убедително второто място в английския елит със 77 точки, докато „орлите“ заемат 15-та позиция с 44. На 19 май (вторник) Манчестър ще има гостуване на Борнемут, а Палас ще бъде гост на Брентфорд.

Гостите можеха да шокират своя съперник още на старта. Жан-Филип Матета стреля силно, а намесата на Джанлуиджи Донарума се намеси, но топката като че ли премина гоолинията. До признат гол обаче не се стигна, тъй като в хода на атаката имаше засада.

В 12-та минута „орлите“ Крис Ричардс стреля с глава след центриране от корнер, но над напречната глава.

Домакините се активизираха и първата опасност дойде в 19-та минута. Тогава Раян Аит-Нури стреля покрай вратата.

Първият точен удар за „гражданите“ дойде в 32-та минута и се превърна в гол. Фил Фоудън изведе с пета Антоан Семеньо и той не сбърка.

Минута по-късно Тайрик Мичъл бе изведен на прекрасна позиция и стреля, но Донарума спаси авторитетно и остави резултата непроменен.

В 40-та минута „небесно-сините“ удвоиха. Йошко Гвардиол намери Фоудън с прехвърлящ пас и той асистира на Омар Мармуш, който отблизо наказа Дийн Хендерсън.

Гвардиол също можеше да се разпише в 43-та минута, когато Хендерсън спаси шут на първия с глава.

При подновяването на играта шут по земя на Мармуш по земя мина поркай вратата.

В 63-та минута „орлите“ можеха да върнат едно попадение. Маланг Сар се възползва от грешка в съперниковата отбрана и стреля, но право в ръцете на Донарума.

В 83-та минута Странд Ларсен опита неточен удар за Палас.

Всичко в този мач бе решено минута по-късно. Раян Шерки напредна и изведе Савиньо, който в близост до вратата оформи класиката за Сити.