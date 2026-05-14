Манчестър Сити продължава да диша във врата на Арсенал

"Гражданите" все още мечтаят за титлата във Висшата лига.

Манчестър Сити продължава да мечтае за титлата във Висшата лига. Момчетата на Хосеп Гуардиола не дадоха шанс на Кристъл Палас след 3:0 в мач от 31-ия кръг.

На „Етихад Стейдиъм“ в основата на класиката за „гражданите“ бяха Антоан Семеньо, Омар Мармуш и Савиньо. Така „небесно-сините“ записаха втори пореден успех и продължават да преследват Арсенал, който все още се намира на върха във временното класиране и държи съдбата в ръцете си. От своя страна футболистите на Оливер Глазнер сбъркаха за трети път в последните си пет мача.

Тимът от Манчестър държи убедително второто място в английския елит със 77 точки, докато „орлите“ заемат 15-та позиция с 44. На 19 май (вторник) Манчестър ще има гостуване на Борнемут, а Палас ще бъде гост на Брентфорд.

Гостите можеха да шокират своя съперник още на старта. Жан-Филип Матета стреля силно, а намесата на Джанлуиджи Донарума се намеси, но топката като че ли премина гоолинията. До признат гол обаче не се стигна, тъй като в хода на атаката имаше засада.

В 12-та минута „орлите“ Крис Ричардс стреля с глава след центриране от корнер, но над напречната глава.

Домакините се активизираха и първата опасност дойде в 19-та минута. Тогава Раян Аит-Нури стреля покрай вратата.

Първият точен удар за „гражданите“ дойде в 32-та минута и се превърна в гол. Фил Фоудън изведе с пета Антоан Семеньо и той не сбърка.

Минута по-късно Тайрик Мичъл бе изведен на прекрасна позиция и стреля, но Донарума спаси авторитетно и остави резултата непроменен.

В 40-та минута „небесно-сините“ удвоиха. Йошко Гвардиол намери Фоудън с прехвърлящ пас и той асистира на Омар Мармуш, който отблизо наказа Дийн Хендерсън.

Гвардиол също можеше да се разпише в 43-та минута, когато Хендерсън спаси шут на първия с глава.

При подновяването на играта шут по земя на Мармуш по земя мина поркай вратата.

В 63-та минута „орлите“ можеха да върнат едно попадение. Маланг Сар се възползва от грешка в съперниковата отбрана и стреля, но право в ръцете на Донарума.

В 83-та минута Странд Ларсен опита неточен удар за Палас.

Всичко в този мач бе решено минута по-късно. Раян Шерки напредна и изведе Савиньо, който в близост до вратата оформи класиката за Сити.

