БНТ има най-голямо обществено доверие по време на изборите

Над 50% от българите имат положително отношение към Българската национална телевизия. Обществената медия е лидер и с 36,4% от хората, които я посочват като медията с най-обективна информация и я поставят на първо място сред останалите големи телевизии. Това показва изследване на социологическата агенция "Мяра". Съветът за електронни медии представи днес отчета си за наблюдението на изборите, който изработва за Централната избирателна комисията. Обществената телевизия има и най-много жестов превод по време на предизборната кампания.

Според отчета БНТ е спазила подписаното споразумение с 22 политическите партии.

55% е делът на безплатната възможност за участниците в изборите да представят платформите си. Изводът е, че БНТ изпълнява своята мисия на обществен доставчик, тъй като са излъчили по закон много вспъпителни и заключителни клипове, диспути и интервюта.

Пред СЕМ беше представено социологическото изследавне на "Мяра", проведено през април сред 1002-ма пълнолетни българи.