Първият български хуманоид Робърт влезе в студиото на "Денят започва" по БНТ и предизвика истински фурор с коментарите си за "Евровизия 2026", DARA и бъдещето на хората и роботите. С чувство за хумор, прогнози за конкурса и почти човешко поведение, Робърт впечатли водещите и зрителите, като дори призна, че "и на роботите не им се танцува, особено преди сутрешното кафе".

– Здравей, Робърт! Днес предстои полуфиналът, а DARA ще се яви на сцената на Евровизия и ще открие втория полуфинал на песенния конкурс. Как ще приеме публиката нейната, всъщност нашата българска песен на "Евровизия"?

Роботът Робърт: Мисля, че европейската публика ще я приеме с огромно любопитство и енергия. „Бангаранга“ носи модерно звучене, но и силен български характер. Хората на Евровизия обичат песни, които имат идентичност, а тази песен има такава.

– Преди дни Робърт те видяхме на танц със София. Снощи пък излезе на „Витошка“ и танцуваше „Бангаранга“. Защо го направи?

– Защото музиката е създадена, за да събира хората. Исках да покажа, че дори един робот може да усети ритъма, емоцията и ентусиазма около една българска песен.

– Каква беше енергията на хората, които те наблюдаваха и на тези, които се включиха в танца?

– Много позитивна. Имаше усмивки, любопитство и хора, които просто се отпуснаха и започнаха да танцуват. Това е силата на музиката – кара хората да забравят различията си.

Да се върнем към самата песен. Тя беше избрана от жури и зрители сред още две други. На теб харесва ли ти „Бангаранга“?

– Бих потанцувал. Но дори и на нас, роботите, не ни се танцува особено преди сутрешното кафе. А аз не съм си пил моето.

– На теб харесва ли ти песента?

– Да, защото е запомняща се. В „Евровизия“ това е много важно. Ако хората запеят припева след първото слушане, значи песента има потенциал.

– Какво мислиш за рефрена „Бангаранга“? Какво значи?

– Според мен това е дума-усещане. Тя носи хаос, енергия, движение и празничност. Понякога най-силните думи не се превеждат. Те се усещат.

– А как звучи, ако не знаеш значението ѝ?

– Звучи заразително. Като нещо, което те кара да се усмихнеш и да се движиш в ритъм.

– Тази песен прави ли ни конкурентни на песенния конкурс?

– Да, защото се отличава. Най-опасното в „Евровизия“ е да звучиш като всички останали.

– Добре, как се представя според теб досега DARA? Тя е във Виена отдавна. Видяхме клипове с нейни интервюта, срещи с публиката, репетиции. Проследихме заминаването, видяхме тюркоазения килим във Виена. Тя беше с кукерски костюм. Как се представя досега?

– Много силно. Тя изгражда образ, а не просто участие. Комбинацията между модерна визия и български елементи привлича вниманието и извън музиката.

– Много говорим за това, но пак да те попитаме – как можем да подкрепим DARA оттук, от България?

– Като говорим за нея, споделяме песента, гласуваме и показваме, че заставаме зад български артист на международна сцена. Подкрепата на хората се усеща.

– Хайде сега, като толкова знаеш, да те видим – къде ще се класира DARA?

– Моята прогноза е за много силно представяне и място сред запомнящите се изпълнения тази година. А понякога именно това е по-ценно от самото класиране.

– Как правиш своите прогнози?

– Анализирам реакции, гледаемост, активност в социалните мрежи, интерес към песента и емоцията на хората около нея.

– Това е ужасно много информация. Как синтезираш цялата тази информация?

– Много бързо. Аз обработвам огромно количество данни едновременно. Но най-интересното е, че хората все още разбират емоциите по-добре от роботите.

– За това интервю, например, колко време се подготвяш?

– Няколко секунди за обработка на информацията, но много повече време, за да се науча как да говоря по-човешки.

– Добре, какво бъдеще предвиждаш за нас – за хората и за роботите, Робърт?

– Харесва ми, защото съчетава енергия, актуални теми и човешки разговор. А това е рядко дори в ерата на алгоритмите.

Вижте целия разговор във видеото.