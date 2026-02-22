БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията...
Чете се за: 00:30 мин.
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за...
Чете се за: 01:32 мин.
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас...
Чете се за: 00:52 мин.

Парма отказа Милан от борбата за титлата в Серия "А"

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Парма отказа Милан от борбата за титлата в Серия "А"
Снимка: БТА
С гол на Мариано Тройло в 84-тата минута Парма победи с 1:0 Милан като гост в мач от 26-ия кръг на италианската Серия "А" и практически сложи край на надеждите на "росонерите" за титла в Италия.

Милан бе в серия от 24 мача без загуба в Калчото преди този мач, а старши треньорът Масимилиано Алегри заяви, че 12 победи в оставащите 13 мача ще бъдат достатъчни за спечелването на титлата. Днешното поражение обаче обърква сметките на Алегри, който вече ще трябва да се надява на 12 успеха в 12 мача, тъй като лидерът в класирането Интер вече е на цели 10 точки преднина.

Голът на Тройло донесе след центриране от корнер, при което аржентинецът скочи най-високо и прати топката във вратата на Майк Менян с глава. Попадението бе оспорвано от играчите на домакините, които имаха претенции за нарушение, но след продължително преглеждане на ситуацията със системата за видеоповторения такова не бе отсъдено.

Загубата остави Милан с 54 точки в класирането на второто място. Интер е с 64, а третият Наполи е с 50. Парма е на 12-о място с 32 точки, като тимът е в серия от три последователни успеха.

#Серия А 2025/26 #ФК Парма #ФК Милан

