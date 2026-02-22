Атлетико обърна Еспаньол в Ла Лига

Атлетико Мадрид спря пропадането си от две поредни загуби в Ла Лига. Футболистите на Диего Симеоне отказаха Еспаньол с 4:2 в мач от 25-ия кръг на свой терен.

Срещата започна лошо за столичани, като още в шестата минута Жофре откри резултата за тима от Барселона. След 20 минути игра Александър Сьорлот изравни за Атлетико.

Тимът на Диего Симеоне започна много по-уверено втората част, като направи пълен обрат и поведе убедително с попадения на Джулиано Симеоне, Адемола Лукман и отново Сьорлот. Десет минути преди края на мача Еспосито оформи крайното 4:2 в резултатния мач.

Така Атлетико вече има 48 точки в класирането, като се изравни с третия Виляреал, който обаче има мач по-малко.