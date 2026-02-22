Без победител между Каляри и Лацио

Каляри и Лацио не успяха да се победят в Серия А. Двата отбора спретнаха равенство след 0:0 в мач от 26-ия кръг.

Двубоят ще се запомни основно с изгонването на колумбийския защитник на домакините Йери Мина за втори жълт картон пет минути преди края на редовното време.

Хосе Педро направи голям пропуск за Каляри след удар с глава още в началото на мача. Пропуск за сардинците през първата част направиха още Майкъл Адопо и Себастиано Еспозито.

След почивката Марко Палестра от Каляри вкара топката в мрежата, но бе в положение на засада. В края на мача Данило Каталди направи два пропуска за Лацио, когато тимът имаше числено превъзходство на терена.

Лацио е на девето място в класирането с 34 точки, докато Каляри е 13-и с 29.