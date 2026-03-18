Алваро Арбелоа: Не е лесно да спечелиш два пъти срещу отбор като Манчестър Сити

Старши треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа коментира победата с 2:1 над Манчестър Сити във втория мач от осминафиналите на Шампионската лига.

Реал спечели първия мач с 3:0 и с общ резултат 5:1 се класира за следващата фаза.

"Щастлив съм! Елиминирахме Манчестър Сити, а всички знаят колко е трудно това. Реал Мадрид спечели с общ резултат 5:1, а това не е лесно срещу такъв отбор и с треньор като Хозеп, така че съм много щастлив. Знаехме, че Сити ще натисне и ще се опита да вкара в първите 15-20 минути. Трябваше да играем повече с топката. Но след дузпата ситуацията се промени и стана малко по-лесно за нас", коментира Арбелоа.

Той засипа с похвали своите футболисти, подчертавайки огромната трудност на сблъсъка срещу един от най-мощните отбори на Стария континент.

"Шампионската лига е специална за Реал Мадрид. Изправихме се срещу един от най-добрите отбори в лицето на Сити и напълно заслужавахме да спечелим и двата мача", заяви наставникът.

Реал Мадрид ще се изправи на четвъртфиналите на Шампионската лига срещу победителя от мача Аталанта - Байерн (първият мач завърши при резултат 1:6).