Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните...
Премиерът Андрей Гюров: Масовото участие на гражданите ще...
Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за...
Спецакция срещу купения вот се провежда във Варненска област
Алваро Арбелоа: Не е лесно да спечелиш два пъти срещу отбор като Манчестър Сити

Старши треньорът на Реал Мадрид изрази радостта си след успеха над "гражданите".

Алваро Арбелоа
Снимка: БГНЕС
Старши треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа коментира победата с 2:1 над Манчестър Сити във втория мач от осминафиналите на Шампионската лига.

Реал спечели първия мач с 3:0 и с общ резултат 5:1 се класира за следващата фаза.

"Щастлив съм! Елиминирахме Манчестър Сити, а всички знаят колко е трудно това. Реал Мадрид спечели с общ резултат 5:1, а това не е лесно срещу такъв отбор и с треньор като Хозеп, така че съм много щастлив. Знаехме, че Сити ще натисне и ще се опита да вкара в първите 15-20 минути. Трябваше да играем повече с топката. Но след дузпата ситуацията се промени и стана малко по-лесно за нас", коментира Арбелоа.

Той засипа с похвали своите футболисти, подчертавайки огромната трудност на сблъсъка срещу един от най-мощните отбори на Стария континент.

"Шампионската лига е специална за Реал Мадрид. Изправихме се срещу един от най-добрите отбори в лицето на Сити и напълно заслужавахме да спечелим и двата мача", заяви наставникът.

Реал Мадрид ще се изправи на четвъртфиналите на Шампионската лига срещу победителя от мача Аталанта - Байерн (първият мач завърши при резултат 1:6).

Свързани статии:

Реал Мадрид довърши Манчестър Сити и продължава напред в Шампионската лига
„Кралете“ спечелиха с 2:1 като гост и с общ резултат 5:1...
Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева – гласът на "Педя човек - лакът брада"
1
Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева – гласът...
Войната в Близкия изток: Оставки на хора от кръга около Тръмп заради ударите в Иран
2
Войната в Близкия изток: Оставки на хора от кръга около Тръмп...
Продължаващата война в Иран и скокът на цената на петрола заплашват 45 млн. души от глад
3
Продължаващата война в Иран и скокът на цената на петрола заплашват...
Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за потъването на риболовния кораб?
4
Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за потъването на...
Увеличение на облачността и превалявания от дъжд през следващите дни
5
Увеличение на облачността и превалявания от дъжд през следващите дни
Лидерски сблъсъци и нови играчи по пътя към 52-рия парламент
6
Лидерски сблъсъци и нови играчи по пътя към 52-рия парламент

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
2
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
3
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера
4
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток,...
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
5
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран, ръководителите се крият под земята като плъхове
6
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран,...

Още от: Футбол

БФС призна за грешно показан червен картон на Джордан Айб
БФС призна за грешно показан червен картон на Джордан Айб
Микел Артета: Имахме нужда от магията на Еберечи Езе Микел Артета: Имахме нужда от магията на Еберечи Езе
Чете се за: 02:50 мин.
Хосеп Гуардиола: Бъдещето е светло и през следващия сезон ще се върнем Хосеп Гуардиола: Бъдещето е светло и през следващия сезон ще се върнем
Чете се за: 03:27 мин.
Ливърпул ще отмъщава на Галатасарай след серия от загуби Ливърпул ще отмъщава на Галатасарай след серия от загуби
Чете се за: 01:20 мин.
Специя с Петко Христов в състава си изпусна победата срещу Емполи Специя с Петко Христов в състава си изпусна победата срещу Емполи
Чете се за: 00:42 мин.
Безпрецедентно: Мароко стана шампион на Африка за сметка на Сенегал Безпрецедентно: Мароко стана шампион на Африка за сметка на Сенегал
Чете се за: 01:42 мин.

Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните по закон
Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните по закон
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Кабинетът гласува мярката за подпомагане на уязвимите групи заради цените на горивата Кабинетът гласува мярката за подпомагане на уязвимите групи заради цените на горивата
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Премиерът Андрей Гюров: Масовото участие на гражданите ще бъде най-голямата победа на изборите Премиерът Андрей Гюров: Масовото участие на гражданите ще бъде най-голямата победа на изборите
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Полицейска акция срещу търговията с вот се провежда и в Хасковска област Полицейска акция срещу търговията с вот се провежда и в Хасковска област
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
35 души са задържани при спецакцията във Варненско
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Делото "Цалапица": ВКС ще се произнесе в срок за...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Нови удари в Тел Авив и Бейрут: Иран потвърди смъртта на Али Лариджани
Чете се за: 04:27 мин.
По света
НА ЖИВО: Депутатите трябва да гласуват окончателно удължителния...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
