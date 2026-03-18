Женският национален отбор на Иран се прибира в сряда

Иранският женски национален отбор по футбол кацна на летище Истанбул във вторник, след като няколко членове на делегацията оттеглиха молбите си за убежище в Австралия и решиха да се върнат у дома.

Кадри от турската информационна агенция DHA показват състезателките, облечени в спортни екипи на иранския национален отбор, да минават през зоната за пристигащи на летище Истанбул.

Отборът пристигна в Турция през Оман и Куала Лумпур, след като напусна Австралия. Там се провеждаше Купата на Азия.

Според DHA, играчите са напуснали летище Истанбул под полицейски ескорт и са се отправили към хотел в града. На 18 март предстои и прибиране в Иран.

Седем членове на делегацията потърсиха убежище в Австралия миналата седмица, след като бяха наречени „предатели“ в Иран. До напрежението се стигна, след като състезателките отказаха да изпеят националния химн по време на първия мач.

Само две дами остават в Австралия, след като останалите са променили решението си.

Правозащитни групи обвиняват Техеран, че оказва натиск върху спортистите в чужбина. Смята се, че се заплашват роднини с конфискация на имущество, ако те дезертират или правят изявления срещу ислямската република.

Иранските власти от своя страна обвиниха Австралия, че оказва натиск върху играчите да останат.