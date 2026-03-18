Женският национален отбор на Иран се прибира в сряда

від БНТ
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
В момента отборът се намира в Истанбул.

Снимка: AP Photo
Снимка: AP Photo
Иранският женски национален отбор по футбол кацна на летище Истанбул във вторник, след като няколко членове на делегацията оттеглиха молбите си за убежище в Австралия и решиха да се върнат у дома.

Кадри от турската информационна агенция DHA показват състезателките, облечени в спортни екипи на иранския национален отбор, да минават през зоната за пристигащи на летище Истанбул.

Отборът пристигна в Турция през Оман и Куала Лумпур, след като напусна Австралия. Там се провеждаше Купата на Азия.

Според DHA, играчите са напуснали летище Истанбул под полицейски ескорт и са се отправили към хотел в града. На 18 март предстои и прибиране в Иран.

Седем членове на делегацията потърсиха убежище в Австралия миналата седмица, след като бяха наречени „предатели“ в Иран. До напрежението се стигна, след като състезателките отказаха да изпеят националния химн по време на първия мач.

Само две дами остават в Австралия, след като останалите са променили решението си.

Правозащитни групи обвиняват Техеран, че оказва натиск върху спортистите в чужбина. Смята се, че се заплашват роднини с конфискация на имущество, ако те дезертират или правят изявления срещу ислямската република.

Иранските власти от своя страна обвиниха Австралия, че оказва натиск върху играчите да останат.

Още две състезателки от женския национален отбор на Иран по футбол поискаха убежище в Австралия
