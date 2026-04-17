Драгомир Драганов с две назначения в кипърския елит

bnt avatar logo от БНТ
Българският рефер ще участва в ключови мачове от шампионския плейоф и битката за оцеляване през уикенда

Драгомир Драганов с две назначения в кипърския елит
Българският международен футболен съдия Драгомир Драганов получи две престижни назначения за двубои от кипърското първенство през предстоящия уикенд. Варненецът е сред четиримата чуждестранни арбитри, поканени да вземат участие в решаващата фаза на сезона на Острова на Афродита.

Първият мач, за който Драганов ще отговаря за системата за видеоповторения (ВАР), е дербито от шампионския плейоф между тимовете на Аполон и Арис (Лимасол). Срещата ще се проведе в събота от 19:00 часа на стадион "Алфамега“, а главен съдия ще бъде финландецът Пейман Симани. Двубоят е от ключово значение за подреждането в челото, като Аполон заема второто място с 58 точки, докато Арис е шести с 45.

Ден по-късно Драганов отново ще бъде ангажиран с ВАР, този път в сблъсъка от плейофите за оцеляване между Олимпиакос (Никозия) и Акритас (Хлорака). Срещата ще се играе на националния стадион „ГСП“ в Никозия с начален час 16:00. Главен съдия ще бъде местният рефер Христофорос Марио. Двубоят е от съществено значение за борбата за оставане в елита, като Олимпиакос се намира на 11-о място с 31 точки, а Акритас е предпоследен с 26.

За Драганов това не е първо подобно признание от страна на кипърската федерация. През декември миналата година той отново получи назначения за два мача като ВАР съдия. Настоящото му участие идва в подходящ момент, тъй като през уикенда в България няма да се провеждат срещи заради парламентарните избори.

Сред поканените чуждестранни арбитри за решителните двубои в Кипър е и полският рефер Бартош Франковски, което допълнително подчертава високото ниво и значимостта на срещите.

