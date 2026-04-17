Аржентинската футболна асоциация отхвърли обвиненията по дело за отсъствието на Лионел Меси

Американска компания заведе многомилионен иск заради неучастието на звездата в приятелски мач срещу Венецуела

Аржентинската футболна асоциация (AFA) отхвърли твърденията на американската промоутърска компания VID, която заведе дело срещу организацията заради неучастието на Лионел Меси в приятелски мач срещу Венецуела, съобщи TMZ Sports.

Преди два дни от VID обявиха, че са внесли многомилионен иск срещу AFA и самия футболист за щети, причинени от отсъствието му в двубоя, спечелен от Аржентина с 1:0. Срещата се проведе на 11 октомври 2025 година в Маями.

От аржентинската федерация заявиха, че са изпълнили всички свои договорни задължения.

"AFA е изпълнила изцяло задълженията си по съответните споразумения, включително осигуряването на участието на националния отбор на Аржентина в двата мача, насрочени за октомври 2025 година. Съответните договори, ведомости за заплати и кореспонденция могат да бъдат представени в съда“, заяви представител на централата.

38-годишният Меси, който от 2023 година играе за Интер Маями, продължава да бъде сред най-големите имена във футбола. В кариерата си той носи екипите на Барселона и Пари Сен Жермен, като с каталунците печели десет титли в Ла Лига и четири трофея в Шампионската лига.

С националния отбор на Аржентина Меси триумфира със световната титла през 2022 година, както и с Копа Америка през 2021 и 2024 година. Освен това той е носител на рекордните осем отличия "Златна топка“.

