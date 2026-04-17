Аржентинската футболна асоциация отхвърли обвиненията по дело за отсъствието на Лионел Меси

Аржентинската футболна асоциация (AFA) отхвърли твърденията на американската промоутърска компания VID, която заведе дело срещу организацията заради неучастието на Лионел Меси в приятелски мач срещу Венецуела, съобщи TMZ Sports.

Преди два дни от VID обявиха, че са внесли многомилионен иск срещу AFA и самия футболист за щети, причинени от отсъствието му в двубоя, спечелен от Аржентина с 1:0. Срещата се проведе на 11 октомври 2025 година в Маями.

От аржентинската федерация заявиха, че са изпълнили всички свои договорни задължения.

"AFA е изпълнила изцяло задълженията си по съответните споразумения, включително осигуряването на участието на националния отбор на Аржентина в двата мача, насрочени за октомври 2025 година. Съответните договори, ведомости за заплати и кореспонденция могат да бъдат представени в съда“, заяви представител на централата.

38-годишният Меси, който от 2023 година играе за Интер Маями, продължава да бъде сред най-големите имена във футбола. В кариерата си той носи екипите на Барселона и Пари Сен Жермен, като с каталунците печели десет титли в Ла Лига и четири трофея в Шампионската лига.

С националния отбор на Аржентина Меси триумфира със световната титла през 2022 година, както и с Копа Америка през 2021 и 2024 година. Освен това той е носител на рекордните осем отличия "Златна топка“.