Съдебен спор в САЩ: компания съди Лионел Меси и Аржентинската федерация за неизпълнен договор

Американската промоутърска компания VID е завела дело срещу Лионел Меси и Аржентинската футболна асоциация (AFA) в съд в Южна Флорида, обвинявайки ги в измама и нарушаване на договорни ангажименти при организирането на приятелски срещи в САЩ.

Според информацията, цитирана от TMZ Sports, компанията е платила 7 милиона долара за ексклузивни права да организира два мача на националния отбор на Аржентина срещу Венецуела и Пуерто Рико през октомври. Договорът е включвал клауза, според която Меси трябва да играе поне 30 минути във всяка среща, освен при контузия.

Аржентинската звезда обаче не се появява на терена срещу Венецуела, като наблюдава двубоя от ВИП ложата. От VID твърдят, че той не е бил контузен, тъй като още на следващия ден играе за клубния си отбор Интер Маями, записвайки два гола и асистенция.

От федерацията са предложили компенсация чрез организиране на бъдещи контроли, включително мачове в Китай през 2026 година, но според ищеца това не се е реализирало. Компанията заявява, че е понесла загуби в размер на няколко милиона долара, без да уточнява точната сума на иска.

38-годишният Меси играе за Интер Маями от 2023 година, а в кариерата си е печелил множество отличия както на клубно, така и на национално ниво, включително световната титла с Аржентина през 2022 година.