Цените нагоре след еврото: Стотици нарушения на пазара и...
Чете се за: 03:30 мин.
Делото срещу Никола Бургазлиев влиза в съда
Чете се за: 01:20 мин.
Андрей Гюров: Има информация за огромна сума фалшиви...
Чете се за: 04:35 мин.
След вота в Унгария: Реакциите в Европа
Чете се за: 04:22 мин.

Съдебен спор в САЩ: компания съди Лионел Меси и Аржентинската федерация за неизпълнен договор

Промоутър твърди за милионни загуби заради отсъствието на звездата в контрола срещу Венецуела

Американската промоутърска компания VID е завела дело срещу Лионел Меси и Аржентинската футболна асоциация (AFA) в съд в Южна Флорида, обвинявайки ги в измама и нарушаване на договорни ангажименти при организирането на приятелски срещи в САЩ.

Според информацията, цитирана от TMZ Sports, компанията е платила 7 милиона долара за ексклузивни права да организира два мача на националния отбор на Аржентина срещу Венецуела и Пуерто Рико през октомври. Договорът е включвал клауза, според която Меси трябва да играе поне 30 минути във всяка среща, освен при контузия.

Аржентинската звезда обаче не се появява на терена срещу Венецуела, като наблюдава двубоя от ВИП ложата. От VID твърдят, че той не е бил контузен, тъй като още на следващия ден играе за клубния си отбор Интер Маями, записвайки два гола и асистенция.

От федерацията са предложили компенсация чрез организиране на бъдещи контроли, включително мачове в Китай през 2026 година, но според ищеца това не се е реализирало. Компанията заявява, че е понесла загуби в размер на няколко милиона долара, без да уточнява точната сума на иска.

38-годишният Меси играе за Интер Маями от 2023 година, а в кариерата си е печелил множество отличия както на клубно, така и на национално ниво, включително световната титла с Аржентина през 2022 година.

ТОП 24

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
1
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Необосновано повишение на цените: НАП и КЗП ще изнесат данни за проверките в страната
2
Необосновано повишение на цените: НАП и КЗП ще изнесат данни за...
Неизпълними изисквания като барокамери и "нирвана стаи" заплашват оцеляването на общинските болници
3
Неизпълними изисквания като барокамери и "нирвана стаи"...
Променлива облачност с валежи от дъжд ни очакват в сряда
4
Променлива облачност с валежи от дъжд ни очакват в сряда
Доналд Тръмп: Преговорите с Техеран може да бъдат подновени в следващите дни
5
Доналд Тръмп: Преговорите с Техеран може да бъдат подновени в...
Деветима загинали и 13 ранени при нoва стрелба в училище в Турция
6
Деветима загинали и 13 ранени при нoва стрелба в училище в Турция

Най-четени

Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
1
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
2
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
3
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
4
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на метеорити върху повърхността на Луната
5
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на...
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от Разлог
6
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от...

Още от: Световен футбол

Футболен съдия бе застрелян по време на мач в Еквадор
Футболен съдия бе застрелян по време на мач в Еквадор
Интер Маями остана без треньор Интер Маями остана без треньор
Чете се за: 01:50 мин.
ФИФА обяви още по-скъпи категории за билети относно Мондиал 2026 ФИФА обяви още по-скъпи категории за билети относно Мондиал 2026
Чете се за: 01:22 мин.
Марин Петков титуляр при загуба на Ал-Таавон Марин Петков титуляр при загуба на Ал-Таавон
Чете се за: 00:30 мин.
Интер Маями и Ню Йорк Ред Булс завършиха наравно Интер Маями и Ню Йорк Ред Булс завършиха наравно
Чете се за: 00:50 мин.
Роналдо с нов гол при победа на Ал-Насър Роналдо с нов гол при победа на Ал-Насър
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Борбата за честни избори: Решаваща е ролята на прокуратурата, заявиха от служебния кабинет
Борбата за честни избори: Решаваща е ролята на прокуратурата,...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Цените нагоре след еврото: Стотици нарушения на пазара и масови увеличения на стоки и услуги Цените нагоре след еврото: Стотици нарушения на пазара и масови увеличения на стоки и услуги
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Трагедията в Турция: Властите разследват нападението на въоръжен ученик в училище Трагедията в Турция: Властите разследват нападението на въоръжен ученик в училище
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Първа стъпка към смяната на властта в Унгария: Петер Мадяр иска ново правителство до 7 май Първа стъпка към смяната на властта в Унгария: Петер Мадяр иска ново правителство до 7 май
Чете се за: 06:07 мин.
По света
Четири дни преди изборите: Правителството с мерки за честен вот
Чете се за: 05:15 мин.
Парламентарни Избори 2026
Войната в Близкия изток: Все по-близо до мира?
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Цените на горивата: Икономисти препоръчват ограничаване на...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Надвиснала опасност: Над 100 моста в страната са в критично състояние
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
