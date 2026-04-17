Юношите на Арда ще мерят сили с европейски грандове в Солун

Два отбора от школата на ПФК АРДА ще вземат участие в 17-ото издание на силния международен турнир "Панайотис Кацурис“, който ще се проведе на 18 и 19 април в Солун.

Традиционната надпревара се организира с подкрепата на академията на ПАОК и събира едни от най-престижните юношески тимове в Европа. От българския клуб участие ще вземат формациите до 15 години с треньор Сюлейман Шефкет и до 13 години, водени от Недрин Юзджан, които са получили специална покана.

Мачовете ще се играят в спортния център LOLAS, а конкуренцията ще бъде повече от сериозна. Сред участниците са отбори като Порто, Бенфика, Фейенорд, Айнтрахт Франкфурт, Малмьо, Бохум, Партизан, Твенте, Баник Острава, Виборг, Рандерс и Роял Юнион Сен Жилоа.

Двата състава на Арда попаднаха в група C, където ще се изправят срещу разнообразни съперници от различни футболни школи.

При U15 тимът ще срещне ПАОК Диапласи, Рандерс, Роял Юнион Сен Жилоа и ПАОК Комотини, докато при U13 младите таланти ще играят срещу Виборг, Малмьо, Порто, Атлас Ипиру и САКА (Athens College).

Турнирът ще даде ценна възможност на българските юноши да натрупат международен опит и да премерят сили с едни от най-силните академии в Европа.