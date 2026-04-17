Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)

Българската агенция по безопасност на храните спря дейността на месодобивно и месопреработвателно предприятие в пловдивското село Радиново, след като на място бяха установени множество нарушения относно хигиената в помещенията. Открита е и голямо количество продукция без нужните документи.

В три хладилни камери са открити близо 36 тона месо без документи или с изтекъл срок на годност. Около 35 тона са насочени за унищожаване, а 1 тон е възбранен до представяне на допълнителни документи.

д-р Ангел Мавровски, изпълнителен директор на БАБХ: "За конкретния случай в Радиново е подаден сигнал, който е към мен и към министър Христанов. Взети са незабавни мерки. Резултатът са налице 35 тона месо, което е негодно за консумация. Имаме също и проверки в животновъдни обекти. Колосални са разликите в липсващите животни. Колосални са нарушенията, които откриваме и в други обекти. Екипите са постоянно на разположение, кръстосани проверки от една областна дирекция отива да проверя друга областна дирекция. Именно това разкри и тези сериозни пропуски в областна дирекция в Пловдив. Целта ни е да хванем от самото начало проблемите. Именно още от входа при внос на месо."

Инспекторите са констатирали лошо санитарно, хигиенно и технологично състояние на обекта – включително корозирало оборудване, силно замърсени помещения и неизправни мивки и стерилизатори по целия технологичен процес.

Радослава Куцева, главен експерт към БАБХ: "Установено е лошо санитарно-хигиенно състояние на обекта, пода, стените и таваните са силно замърсени, с натрупани замърсявания. Хладилните камери са с нарушени уплътнения на вратите и всички стерилизатори в обекта не работят, както и част от мивките в обекта. Установихме в три от камерите 36 тона месо, като 35 тона от него са възбранени и насочени за унищожаване, а един тон месо е поставено под възбрана до осигуряване на неговата проследимост. Това е месо, на което не може да бъде осигурена проследимост към момента. В момента вече кланицата е затворена. Още на 15-и, когато беше издадено разпореждане, кланицата е затворена."

Инспекторите са установили още, че филтърът за преминаване на персонала не работи, което на практика елиминира дезинфекционния контрол. Помещението за транжиране също е в лошо състояние, а движението на продукти между камерите създава риск от вторично замърсяване.