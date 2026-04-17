"Тренд": Пет сигурни формации с...
Чете се за: 02:15 мин.
Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за...
Чете се за: 03:55 мин.
"Алфа Рисърч": Очаква се по-висока избирателна...
Чете се за: 05:55 мин.
"Мяра": Три политически формации остават близо...
Чете се за: 04:32 мин.

Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)

від БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
Инспектори установиха, че част от хладилните камери не функционират по предназначение, в други се съхраняват едновременно годни и негодни храни

Българската агенция по безопасност на храните спря дейността на месодобивно и месопреработвателно предприятие в пловдивското село Радиново, след като на място бяха установени множество нарушения относно хигиената в помещенията. Открита е и голямо количество продукция без нужните документи.

В три хладилни камери са открити близо 36 тона месо без документи или с изтекъл срок на годност. Около 35 тона са насочени за унищожаване, а 1 тон е възбранен до представяне на допълнителни документи.

д-р Ангел Мавровски, изпълнителен директор на БАБХ: "За конкретния случай в Радиново е подаден сигнал, който е към мен и към министър Христанов. Взети са незабавни мерки. Резултатът са налице 35 тона месо, което е негодно за консумация. Имаме също и проверки в животновъдни обекти. Колосални са разликите в липсващите животни. Колосални са нарушенията, които откриваме и в други обекти. Екипите са постоянно на разположение, кръстосани проверки от една областна дирекция отива да проверя друга областна дирекция. Именно това разкри и тези сериозни пропуски в областна дирекция в Пловдив. Целта ни е да хванем от самото начало проблемите. Именно още от входа при внос на месо."

Инспекторите са констатирали лошо санитарно, хигиенно и технологично състояние на обекта – включително корозирало оборудване, силно замърсени помещения и неизправни мивки и стерилизатори по целия технологичен процес.

Радослава Куцева, главен експерт към БАБХ: "Установено е лошо санитарно-хигиенно състояние на обекта, пода, стените и таваните са силно замърсени, с натрупани замърсявания. Хладилните камери са с нарушени уплътнения на вратите и всички стерилизатори в обекта не работят, както и част от мивките в обекта. Установихме в три от камерите 36 тона месо, като 35 тона от него са възбранени и насочени за унищожаване, а един тон месо е поставено под възбрана до осигуряване на неговата проследимост. Това е месо, на което не може да бъде осигурена проследимост към момента. В момента вече кланицата е затворена. Още на 15-и, когато беше издадено разпореждане, кланицата е затворена."

Инспекторите са установили още, че филтърът за преминаване на персонала не работи, което на практика елиминира дезинфекционния контрол. Помещението за транжиране също е в лошо състояние, а движението на продукти между камерите създава риск от вторично замърсяване.

ТОП 24

БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
1
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
2
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Критична ситуация по Дунав: Спряна поръчка за пръскане срещу комари застрашава здравето
3
Критична ситуация по Дунав: Спряна поръчка за пръскане срещу комари...
Как колекционерските и възпоменателни монети разказват и показват историята ни?
4
Как колекционерските и възпоменателни монети разказват и показват...
Лили Иванова: Поклон пред таланта на Кирил Икономов
5
Лили Иванова: Поклон пред таланта на Кирил Икономов
Над 210 000 души с ниски доходи получават по 20 евро заради ръста на цените на горивата през март
6
Над 210 000 души с ниски доходи получават по 20 евро заради ръста...

Най-четени

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
2
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
3
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
4
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
5
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
6
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби

Извънредни проверки на "ТЕЦ Бобов дол" АД установиха нарушения
Извънредни проверки на "ТЕЦ Бобов дол" АД установиха нарушения
Предстои придвижване на военна техника от Сухопътните войски за планирани учения Предстои придвижване на военна техника от Сухопътните войски за планирани учения
Чете се за: 00:45 мин.
Откриха първата извън София токсикохимична лаборатория в Плевен Откриха първата извън София токсикохимична лаборатория в Плевен
Чете се за: 02:10 мин.
700 000 евро бонуси за служителите в борбата с градушките обяви земеделският министър 700 000 евро бонуси за служителите в борбата с градушките обяви земеделският министър
Чете се за: 01:40 мин.
Акция срещу купения вот в Лом Акция срещу купения вот в Лом
Чете се за: 01:30 мин.
Въвеждат временна промяна в движението по Е-79 между София и Кулата заради натоварен трафик Въвеждат временна промяна в движението по Е-79 между София и Кулата заради натоварен трафик
Чете се за: 00:35 мин.

Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
КЕВР задължи "Топлофикация София" да компенсира над 6000 потребители заради нарушено топлоподаване КЕВР задължи "Топлофикация София" да компенсира над 6000 потребители заради нарушено топлоподаване
Чете се за: 01:45 мин.
Икономика
700 000 евро бонуси за служителите в борбата с градушките обяви земеделският министър 700 000 евро бонуси за служителите в борбата с градушките обяви земеделският министър
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Мащабни акции срещу купуването на гласове два дни преди вота Мащабни акции срещу купуването на гласове два дни преди вота
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Данните на социолозите: Какви са обществените нагласи дни преди...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за предстоящия...
Чете се за: 03:55 мин.
Политика
Откриха първата извън София токсикохимична лаборатория в Плевен
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
10-дневно примирие: Ще седнат ли на една маса Израел и Ливан?
Чете се за: 03:20 мин.
По света
