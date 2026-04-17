"Тренд": Пет сигурни формации с...
Чете се за: 02:15 мин.
Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за...
Чете се за: 03:55 мин.
"Алфа Рисърч": Очаква се по-висока избирателна...
Чете се за: 05:25 мин.
"Мяра": Три политически формации остават близо...
Чете се за: 03:55 мин.

"Мяра": Три политически формации остават близо до бариерата от 4%, пет са сигурните партии в парламента

Чете се за: 03:55 мин.
5,6% признават, че биха гласували срещу заплащане или друг стимул. Потенциалната активност е 50,7%

Снимка: БТА/Архив
Ако изборите бяха в първата половина на април, декларативната подкрепа сред заявяващите, че ще гласуват за определена партия, коалиция или кандидат, "Прогресивна България" би спечелила 34,6% от гласовете, ГЕРБ-СДС – 18,5%, ПП-ДБ – 11,4%, ДПС – 9,1% и "Възраждане" – 7,4%. "БСП - Обединена левица" би била на ръбa с 4%, недалеч от ръба са "Сияние" и МЕЧ – съответно с 3,6% и 3,5%. "Величие" би имало 2,2%, АПС – 1,9%, а ИТН би получила 1,4%.

Това показват данните от национално представително изследване на социологическата агенция „Мяра“ за БНР. Базата са решили да гласуват за определени формации или кандидати и това е моментна снимка на електоралните нагласи, като стотици хиляди тепърва ще вземат решение за кого ще гласуват.

Данните в студиото на "Денят започва" представи социологът Първан Симеонов

При цялата условност на изборните списъци както и на декларативната природа на отговорите на респондентите, потенциалната активност е 50,7% т.е. по-висока в сравнение с намеренията на респондентите преди последните избори и с вероятност да е осезаемо над три милиона души. 1,7% от всички заявяващи, че ще гласуват, твърдят, че възнамеряват да гласуват с "Не подкрепям никого".

5,6% от цялата извадка са онези, които си признават, че биха гласували срещу заплащане или друг стимул на предстоящите избори. Личи, че този процент очаквано е най-висок сред гетоизираните групи. Разбира се, в подобни въпроси винаги има и скрити отговори, така че реалният дял е много по-висок, посочват социолозите и уточняват, че сега изглежда нисък – може би заради активизацията срещу купуването на гласове. Може би затова и като че ли има известни очаквания за по-честен изборен процес.

Очаквано 41,2% смятат, че тези избори ще са честни, колкото и предходните, но сред тези, които очакват промяна, преобладават очакванията за по-честни избори: 23,5%. По-нечестни избори очакват 15,6%, а останалите се колебаят.

Сред заявилите, че ще гласуват, около две трети предпочитат да гласуват с машини. 19,1% предпочитат хартията, а 13,2% не са решили. Минимален дял не могат да преценят. Тук, разбира се, трябва да се отчита декларативността на отговорите, но като цяло данните потвърждават предишните наблюдения на "Мяра".

По естествен път, най-големи са надеждите за правителство на една политическа сила – 33,4%, сътрудничество на две сили или някакъв програмен формат правителство биха искали да видят съответно 14,9% и 12,5%. Правителство с динамични подкрепи си представят 9,2%, а повече от три партии за кабинет си представят като добра опция 8,2%. Над една пета се колебаят.

Близо три четвърти не очакват повишение на жизнения си стандарт след изборите. Данните потвърждават и изводите на публикувания преди ден Индекс на общественото напрежение – който сочи, че цените са сред основните тревоги на българите.

Графики: "Мяра"

Данните са на "Мяра" за БНР. Изследването е представително за пълнолетното население в България и е реализирано между 4 и 13 април 2026 г., като интервютата са проведени "лице в лице" с таблети сред 1002 пълнолетни български граждани. Максималната стохастична грешка е ±3,1 при 50% дялове. 1% от цялата извадка (а не от гласуващите) се равнява на близо 54 000 души.

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
2
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
3
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов мост (СНИМКИ и ВИДЕО)
4
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов мост (СНИМКИ...
Критична ситуация по Дунав: Спряна поръчка за пръскане срещу комари застрашава здравето
5
Критична ситуация по Дунав: Спряна поръчка за пръскане срещу комари...
Лили Иванова: Поклон пред таланта на Кирил Икономов
6
Лили Иванова: Поклон пред таланта на Кирил Икономов

Най-четени

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
2
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
3
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
4
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
5
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
6
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби

"Тренд": Пет сигурни формации с представителство в следващото Народно събрание
"Тренд": Пет сигурни формации с представителство в следващото Народно събрание
"Алфа Рисърч": Очаква се по-висока избирателна активност, над 3,3 млн. българи ще отидат до урните "Алфа Рисърч": Очаква се по-висока избирателна активност, над 3,3 млн. българи ще отидат до урните
Чете се за: 05:25 мин.
Краят на предизборната кампания Краят на предизборната кампания
Чете се за: 01:10 мин.
4800 души са заявили желание да гласуват в лечебни заведения на 19 април 4800 души са заявили желание да гласуват в лечебни заведения на 19 април
Чете се за: 02:25 мин.
Пет партии влизат в следващия парламент, това сочи последното проучване на „Маркет линкс“ Пет партии влизат в следващия парламент, това сочи последното проучване на „Маркет линкс“
Чете се за: 00:52 мин.
Дни преди вота: ЦИК показва инсталирането на машините Дни преди вота: ЦИК показва инсталирането на машините
Чете се за: 01:02 мин.

Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за предстоящия вот в неделя
Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за предстоящия...
Чете се за: 03:55 мин.
Политика
"Мяра": Три политически формации остават близо до бариерата от 4%, пет са сигурните партии в парламента "Мяра": Три политически формации остават близо до бариерата от 4%, пет са сигурните партии в парламента
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
"Алфа Рисърч": Очаква се по-висока избирателна активност, над 3,3 млн. българи ще отидат до урните "Алфа Рисърч": Очаква се по-висока избирателна активност, над 3,3 млн. българи ще отидат до урните
Чете се за: 05:25 мин.
Парламентарни Избори 2026
"Тренд": Пет сигурни формации с представителство в следващото Народно събрание "Тренд": Пет сигурни формации с представителство в следващото Народно събрание
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
200 000 евро, разделени в пликове за купуване на гласове, открити...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Кафява мечка е забелязана край язовир "Кричим"
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
САЩ ще забавят доставките на оръжие: Кои ще са засегнатите държави
Чете се за: 01:30 мин.
По света
