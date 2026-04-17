Среща за отваряне на Ормузкия проток

Френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър ще съпредседателстват среща за Ормузкия проток.

Целта ѝ е да бъде разработен план за свободно и безопасно корабоплаване през водния път, през който минават не само горива, но и торове, храни и други стоки. По думите на Макрон ще се работи за „строго отбранителна мисия, отделна от воюващите страни в конфликта“, но тя ще започне дейността си след края на войната в Близкия изток. Очаква се на срещата в Париж да присъстват и италианският премиер Джорджа Мелони и германският канцлер Фридрих Мерц.