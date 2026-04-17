Влезе в сила 10-дневното примирие между Израел и Ливан

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Тръмп: Имаме най-мощната армия в света, градих я 4 години

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Влезе в сила 10-дневното примирие между Израел и Ливан. Минути след полунощ в небето над ливанската столица Бейрут имаше фойерверки, радост имаше и по улиците на няколко израелски града.

Временното прекратяване на огъня може да бъде удължено, твърди Вашингтон. Според израелския премиер Бенямин Нетаняху паузата създава възможност за „историческо мирно споразумение“.

Групировката „Хизбула“, която е подкрепяна от Иран, се съгласи с примирието при условие, че не се атакува ливанска територия и израелските военни не се движат свободно. Иран приветства примирието.

Американският президент Доналд Тръмп за пореден път заяви, че войната в Близкия изток ще приключи „скоро“.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Ще кажа, че войната в Иран върви гладко, можем да правим каквото си искаме. И трябва да приключи съвсем скоро. Беше перфектно. Заради силата, с която разполагаме. Имаме най-мощната армия в целия свят. Градих я 4 години, през първите ми четири години.“

#10-дневно примирие #Ливан-Израел #Доналд Тръмп #САЩ #"Хизбула" #Израел

ТОП 24

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
2
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
3
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов мост (СНИМКИ и ВИДЕО)
4
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов мост (СНИМКИ...
Проф. Ива Христова: Морбилите се разпространяват много бързо в среда, в която хората нямат имунитет
5
Проф. Ива Христова: Морбилите се разпространяват много бързо в...
Лили Иванова: Поклон пред таланта на Кирил Икономов
6
Лили Иванова: Поклон пред таланта на Кирил Икономов

Най-четени

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
2
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
3
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
4
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
5
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
6
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби

Още от: Близък изток

Ще остане ли Европа без полети заради недостиг на гориво?
Ще остане ли Европа без полети заради недостиг на гориво?
Тръмп за преговорите с Техеран: Иран се съгласи с почти всичко, отказва се от ядрено оръжие Тръмп за преговорите с Техеран: Иран се съгласи с почти всичко, отказва се от ядрено оръжие
Чете се за: 01:50 мин.
Тръмп обяви 10-дневно примирие между Израел и Ливан Тръмп обяви 10-дневно примирие между Израел и Ливан
Чете се за: 02:55 мин.
Ако няма сделка Вашингтон - Техеран: САЩ са готови да възобновят бойните операции Ако няма сделка Вашингтон - Техеран: САЩ са готови да възобновят бойните операции
Чете се за: 01:22 мин.
Обстановката в Ливан – ще има ли преки преговори с Израел? Обстановката в Ливан – ще има ли преки преговори с Израел?
Чете се за: 00:47 мин.
Дипломатически усилия: Посредници от Пакистан в опит за продължаване на преговорите между САЩ и Иран Дипломатически усилия: Посредници от Пакистан в опит за продължаване на преговорите между САЩ и Иран
Чете се за: 04:05 мин.

Водещи новини

Ще остане ли Европа без полети заради недостиг на гориво?
Ще остане ли Европа без полети заради недостиг на гориво?
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Подготовката за вота: Започва транспортирането на машините за гласуване в страната Подготовката за вота: Започва транспортирането на машините за гласуване в страната
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Влезе в сила 10-дневното примирие между Израел и Ливан Влезе в сила 10-дневното примирие между Израел и Ливан
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Краят на предизборната кампания Краят на предизборната кампания
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Нови правила за тротинетките в Кипър
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Откриха пари и списъци с имена в кола на кандидат-депутат
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Машините за вота: Напрежение в склада при инсталирането на софтуера...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Тръмп за преговорите с Техеран: Иран се съгласи с почти всичко,...
Чете се за: 01:50 мин.
По света
