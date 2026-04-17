Влезе в сила 10-дневното примирие между Израел и Ливан. Минути след полунощ в небето над ливанската столица Бейрут имаше фойерверки, радост имаше и по улиците на няколко израелски града.

Временното прекратяване на огъня може да бъде удължено, твърди Вашингтон. Според израелския премиер Бенямин Нетаняху паузата създава възможност за „историческо мирно споразумение“.

Групировката „Хизбула“, която е подкрепяна от Иран, се съгласи с примирието при условие, че не се атакува ливанска територия и израелските военни не се движат свободно. Иран приветства примирието.

Американският президент Доналд Тръмп за пореден път заяви, че войната в Близкия изток ще приключи „скоро“.