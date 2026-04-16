Обстановката в Ливан – ще има ли преки преговори с Израел?
Ливанският президент Жозеф Аун заяви, че прекратяването на огъня, поискано от Ливан, би било „естествена отправна точка за директни преговори“ с Израел.
Аун обаче не споменава каквито и да било планове за разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху. За преговори между двете страни днес писа Доналд Тръмп, но атаките продължават.
Високопоставен ливански служител по сигурността заяви, че израелски удар е прекъснал последния мост, свързващ Южен Ливан с останалата част от страната. Снощи кабинетът по сигурността на Израел е обсъждал евентуално примирие, но Нетаняху обяви, че ударите срещу групировката Хизбула продължават.