Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов...
Чете се за: 01:07 мин.
Почина композиторът Кирил Икономов
Чете се за: 03:32 мин.

Мартин Гицов от Мартин Гицов
По света
задочна размяна реплики доналд тръмп папа лъв xiv
Снимка: БТА
Доналд Тръмп обяви 10-дневно примирие между Израел и Ливан. То трябва да влезе в сила от полунощ българско време. Американският лидер е възложил на вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио да работят с Израел и Ливан за постигането на траен мир. Тръмп заяви, че ще покани в Белия дом президента на Ливан Жозеф Аун и израелския премиер Бенямин Нетаняху за първи съдържателни преговори между двете страни.

Тръмп посочи, че е разговарял с президента на Ливан Жозеф Ауин и с израелския премиер Нетаняху. Двамата са приели 10-дневното прекратяване на огъня.

Доналд Тръмп - президент на САЩ: "За мен е чест да разреша девет войни по света и тази ще бъде десетата. Така че, нека го направим".

По-рано ливанският лидер отхвърли преки преговори с израелския премиер, които Тръмп беше обявил за днес.

Доналд Тръмп - президент на САЩ: "Опитвам се да осигуря място за глътка въздух между Израел и Ливан. Отдавна двамата лидери не са говорили, около 34 години. Това ще се случи в четвъртък".

Постигането на мир в Ливан е от ключово значение за преговорите по войната в Иран, заяви Пакистан, който е страна-посредник в диалога между Вашингтон и Техеран. Групировката Хизбула заяви, че е била информирана за възможно прекратяване на огъня от иранския посланик в Бейрут. Представител на групировката заяви, че ще го спазва само ако Израел прекрати всички враждебни действия. Израелската армия обяви, че няма да се изтегля от Южен Ливан по време на примирието. Сраженията в Южен Ливан продължиха и днес. Хизбула нанесе пореден удар срещу израелския град Кирят Шмона.

Йехуда Кидрон - жител на Хайфа, Северен Израел: "Аз съм против примирие. Точно сега това ще е проблем, защото ще трябва отново да влезем във война. След месец или два, край няма. Трябва да приключим сега."

Израел разруши последния мост над река Литани в Южен Ливан и така окончателно изолира около една десета от територията на страната, Израел иска да превърне района южно от Литани в забранена зона за Хизбула.

#криза в Близкия изток #Доналд Тръмп #Ливан #преговори за мир #Израел

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
Световната гимнастика предупреди руска състезателка за поведение на подиума в София
Световната гимнастика предупреди руска състезателка за поведение на...
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов мост (СНИМКИ и ВИДЕО)
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов мост (СНИМКИ...
Проф. Ива Христова: Морбилите се разпространяват много бързо в среда, в която хората нямат имунитет
Проф. Ива Христова: Морбилите се разпространяват много бързо в...

Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Почина композиторът Кирил Икономов
Почина композиторът Кирил Икономов
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от Разлог
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от...

Ако няма сделка Вашингтон - Техеран: САЩ са готови да възобновят бойните операции
Ако няма сделка Вашингтон - Техеран: САЩ са готови да възобновят бойните операции
Обстановката в Ливан – ще има ли преки преговори с Израел? Обстановката в Ливан – ще има ли преки преговори с Израел?
Чете се за: 00:47 мин.
Дипломатически усилия: Посредници от Пакистан в опит за продължаване на преговорите между САЩ и Иран Дипломатически усилия: Посредници от Пакистан в опит за продължаване на преговорите между САЩ и Иран
Чете се за: 04:05 мин.
Доналд Тръмп: Опитвам се да създам пространство за дишане между Израел и Ливан Доналд Тръмп: Опитвам се да създам пространство за дишане между Израел и Ливан
Чете се за: 01:35 мин.
В опит за продължаване на преговорите: Пакистански посредници са в Техеран В опит за продължаване на преговорите: Пакистански посредници са в Техеран
Чете се за: 01:07 мин.
Сенатът на САЩ блокира опит за ограничаване на военните действия срещу Иран Сенатът на САЩ блокира опит за ограничаване на военните действия срещу Иран
Чете се за: 01:12 мин.

По света
Правителството обяви война на търговията със здраве Правителството обяви война на търговията със здраве
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Машините за вота: Напрежение между политически представители и ЦИК при инсталирането на софтуера Машините за вота: Напрежение между политически представители и ЦИК при инсталирането на софтуера
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов мост (СНИМКИ и ВИДЕО) Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов мост (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Дипломатически усилия: Посредници от Пакистан в опит за...
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Войната в Украйна: Русия извърши най-масираната атака от началото...
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Служебният кабинет прие ключови законопроекти по Плана за...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
