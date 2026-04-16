Доналд Тръмп обяви 10-дневно примирие между Израел и Ливан. То трябва да влезе в сила от полунощ българско време. Американският лидер е възложил на вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио да работят с Израел и Ливан за постигането на траен мир. Тръмп заяви, че ще покани в Белия дом президента на Ливан Жозеф Аун и израелския премиер Бенямин Нетаняху за първи съдържателни преговори между двете страни.

Тръмп посочи, че е разговарял с президента на Ливан Жозеф Ауин и с израелския премиер Нетаняху. Двамата са приели 10-дневното прекратяване на огъня.

Доналд Тръмп - президент на САЩ: "За мен е чест да разреша девет войни по света и тази ще бъде десетата. Така че, нека го направим".

По-рано ливанският лидер отхвърли преки преговори с израелския премиер, които Тръмп беше обявил за днес.

Доналд Тръмп - президент на САЩ: "Опитвам се да осигуря място за глътка въздух между Израел и Ливан. Отдавна двамата лидери не са говорили, около 34 години. Това ще се случи в четвъртък".

Постигането на мир в Ливан е от ключово значение за преговорите по войната в Иран, заяви Пакистан, който е страна-посредник в диалога между Вашингтон и Техеран. Групировката Хизбула заяви, че е била информирана за възможно прекратяване на огъня от иранския посланик в Бейрут. Представител на групировката заяви, че ще го спазва само ако Израел прекрати всички враждебни действия. Израелската армия обяви, че няма да се изтегля от Южен Ливан по време на примирието. Сраженията в Южен Ливан продължиха и днес. Хизбула нанесе пореден удар срещу израелския град Кирят Шмона.

Йехуда Кидрон - жител на Хайфа, Северен Израел: "Аз съм против примирие. Точно сега това ще е проблем, защото ще трябва отново да влезем във война. След месец или два, край няма. Трябва да приключим сега."

Израел разруши последния мост над река Литани в Южен Ливан и така окончателно изолира около една десета от територията на страната, Израел иска да превърне района южно от Литани в забранена зона за Хизбула.