Три бронзови медала за Мексико в първия кръг на световното по стрелба с лък

Мексико спечели три бронзови медала в първия кръг на Световната купа по стрелба с лък. Над 200 стрелци от 32 държави се състезаваха в първия етап от четирите в годишния турнир в Мексико.

Състезанието с местни отбори ще направи олимпийски дебют на игрите в Лос Анджелис през 2028 г., което прави всеки резултат от тук до тогава особено важен.

Самото събитие беше сериозно организационно предизвикателство. Мексико пое домакинството след като Централна Флорида загуби правата и ще бъде домакин и на финала на световната купа.