Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов...
Почина композиторът Кирил Икономов
Разпространението на морбили: Епидемичният взрив е най-силен във Врачанска област

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирослава Георгиева
У нас
Директорът на НЦЗПБ проф. Ива Христова посочи, че заболяването се дължи най-вече на контактните лица на заразените

Епидемичният взрив на морбили у нас продължава да е най-силно изразен във Врачанско, заяви директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова. Тя подчерта, че разпространението на заболяването се дължи най-вече на контактните лица на заразените. Над 290 деца са вече имунизираните по спешност, а най-рисковата група е тази на децата до 13-месечна възраст.

132 са случаите на заболелите от морбили в 11 области на страната. От тях 105 са във Врачанско, 13 в Плевен, Ловеч – 8, София – 2 и по един случай във Велико Търново, Видин, Монтана, Пазарджик, Стара Загора и София -област.

проф. Ива Христова – директор на Националния център по заразни и паразитни болести: "Всички знаем вече колко заразно заболяване е, вирусът е изключително вирулентен – на 10 контактни ще се разболеят 9. Затова силите са хвърлени да се издирят контактните и да се види техния имунизационен статус и по спешност да се имунизират."

Здравните власти във Врачанско, от където започна огнището на морбили предприеха редица мерки за превенция, заедно със здравните медиатори и общопрактикуващите лекари.

Иван Борисов - главен инспектор в РЗИ – Враца: "Заразяването на децата, не става в детски колективи, училища, градини и ясли, а става в домашни условия. В случай, че в семейството има болен с морбили по възможност да се изолира в отделна стая. Тук разчитаме много на здравните медиатори."

Родителите вече сами търсят своите лични лекари, за да проверят имунизационния статус на децата си. От началото на епидемични взрив 17 март до сега са имунизирани над 290 деца. А в инфекциозното отделение в Бяла Слатина вече няма и натоварване.

д-р Стела Мечкова - директор на Дирекция "Надзор на заразните болести" в РЗИ – Враца: "Най-рискови остават деца под 13-месечна възраст, защото на 13 месеца се поставя първата доза и при тях по-тежко може да протече инфекцията."

Здравните власти напомнят, че ваксината срещу рубеола, морбили и паротит е задължителна, за да предпазим не само себе си, но и околните.

#заболели от морбили #нови случаи на морбили #разпространение на морбили #област Враца #проф. Ива Христова

