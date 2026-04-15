Общо 125 са случаите на морбили у нас, очакват още проби от няколко области

125 са случаите на морбили в страната към 14 април, показват данни на Министерството на здравеопазването.

За периода 10 - 14 април са регистрирани нови случаи в няколко области: 18 във Враца, два в Ловеч и един в Плевен. В областите Монтана, Стара Загора и Велико Търново са взети проби, като се очакват резултатите от лабораторните изследвания.

Заболелите обхващат различни възрастови групи: едно бебе под 1 година, пет деца на възраст 1 - 4 г., седем – между 5 - 9 г., пет – между 10 - 14 г., четири – между 15 - 19 г. и двама възрастни над 20 години.

Имунизацията срещу морбили в България е задължителна и се извършва на 13 месеца и на 12-годишна възраст, напомнят от Здравното министерство. Заболяването е силно заразно и се предава при близък контакт. Симптомите включват висока температура, хрема, кашлица, сълзене на очите и обрив.

При контакт с болен се препоръчва незабавно търсене на медицинска помощ, като при необходимост може да се постави ваксина до 72 часа след експозицията.