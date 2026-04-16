Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов...
Почина композиторът Кирил Икономов
Служебният кабинет прие ключови законопроекти по Плана за възстановяване и устойчивост

Плащанията по ПВУ бяха забавени

Министерски съвет прие два законопроекта по Плана за възстановяване и устойчивост, относно създаване на нова антикорупционна комисия и усъвършенстване на механизма за независимо разследване на главния прокурор. Това заяви служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов след заседание на правителството. Те са ключови за второто и третото плащания по ПВУ, които бяха забавени. Сред основните промени са въвеждането на автоматичен или задължителен съдебен контрол върху определени прокурорски актове, въвеждането на фигурата на контролиращия прокурор, който да осъществява надзор и контрол върху дейността на главния прокурор. Променя се и начинът, по който ще се сформира новата антикорупционна комисия.

Андрей Янкулов, служебен вицепремиер и министър на правосъдието: "Ключовата промяна, която предвижда настоящия законопроект, приет днес от Министерски съвет е в начина на сформиране на този орган, като с цел гарантиране на неговата независимост и политическа неутралност, се предвижда мнозинството в новата антикорупционна комисия да се сформира от органи, които нямат политически характер. Тоест, общо събрание на Върховния касационен, общо събрание на Върховния административен съд и Висшия адвокатски съвет ще излъчат трима от петимата членове на антикорупционната комисия. Другите двама ще бъдат избрани, единият от Народното събрание, другия назначаван от президента."

Десислава Кулелиева, БНТ

Мария Недина, служебен вицепремиер и министър по европейските средства: "Средствата, които ще бъдат задържани за двата закона, са съответно за антикорупционната реформа – 357 милиона евро, а тези за главния прокурор – 109 милиона евро. Съответно, в момента всичко е в ръцете на Народното събрание, които се надявам в кратки срокове да свикат съответните комисии и да гласуват съответните реформи, за да могат да предотвратят загубата на почти половин милиард евро."

