Служебният кабинет прие ключови законопроекти по Плана за възстановяване и устойчивост

Министерски съвет прие два законопроекта по Плана за възстановяване и устойчивост, относно създаване на нова антикорупционна комисия и усъвършенстване на механизма за независимо разследване на главния прокурор. Това заяви служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов след заседание на правителството. Те са ключови за второто и третото плащания по ПВУ, които бяха забавени. Сред основните промени са въвеждането на автоматичен или задължителен съдебен контрол върху определени прокурорски актове, въвеждането на фигурата на контролиращия прокурор, който да осъществява надзор и контрол върху дейността на главния прокурор. Променя се и начинът, по който ще се сформира новата антикорупционна комисия.

Андрей Янкулов, служебен вицепремиер и министър на правосъдието: "Ключовата промяна, която предвижда настоящия законопроект, приет днес от Министерски съвет е в начина на сформиране на този орган, като с цел гарантиране на неговата независимост и политическа неутралност, се предвижда мнозинството в новата антикорупционна комисия да се сформира от органи, които нямат политически характер. Тоест, общо събрание на Върховния касационен, общо събрание на Върховния административен съд и Висшия адвокатски съвет ще излъчат трима от петимата членове на антикорупционната комисия. Другите двама ще бъдат избрани, единият от Народното събрание, другия назначаван от президента."

