Промяната в Унгария - Петер Мадяр мести кабинета на министър-председателя

Кабинетът на министър-председателя на Унгария ще бъде преместен.

"Виктор Орбан беше обособил за себе си кабинет в Кармелитския дворец в "Квартала на замъка", написа в Екс победителят на парламентарните избори и бъдещ премиер Петер Мадяр. Според някои оценки разходите за това са надхвърлили 50 милиона евро. Мадяр планира щом встъпи в длъжност кабинетът му да се помещава в някое от министерствата в близост до парламента - една от най-емблематичните забележителности на Будапеща. Този ход е определян като поредния опит на Мадяр да се дистанцира от предшественика си. Междувременно стана ясно, че представители на ЕС ще проведат утре първа среща с екипа Мадяр. Сред включовите теми са замразените евросредства за Унгария и блокираният от правителството на Орбан заем за Украйна.



