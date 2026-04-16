Машините за вота: Напрежение в склада при инсталирането на софтуера на устройствата

Три дни преди вота Централната избирателна комисия показа как се инсталират машините за гласуване. В склада, в който се съхраняват и подготвят устройствата, бяха допуснати представители на медиите и упълномощени представители на политически формации. Стигна се обаче до конфликт, тъй като един от тях отвори с отвертка машината, за да провери какво има вътре. От ЦИК се намесиха с предупреждението, че става дума за държавна собственост, а министърът на електронното управление отхвърли каквато и да е възможност за манипулация на машините.

Процесът започва с профилактика – първо се прави профилактиката на машините, за да е сигурно, че устройството работи, след това софтуерът се инсталира, използва се хеш екстрактор, с който се проверява хешкодът, който гарантира автентичността на инсталирания софтуер, и накрая се слага пломба. За първи път се проверяват 100% от машините, с които ще гласуваме на тези избори, бяха осигурени 100 държавни служители. Досега практиката беше да се проверяват само една трета от машините.

Средно по 10 минути са нужни, за да се инсталира всяка една машина. За първи път за тези избори ще бъде проверен софтуерът на всички над 9300 машини, които ще се използват за вота.

Георги Шарков, министър на електронното управление: "Имаме служители на три смени, които работят, както и специалисти от "Сиела" и всяка една от машините съгласно инструкциите и алгоритъма, който ни е предоставен, се проверява след инсталация. След това се опакова машината и пломбата, която се поставя, се записва в специален протокол."

Росица Матева, зам.-председател и говорител на ЦИК: "Тази пломба трябва да бъде отворена чак след края на избирателния ден, за да бъдат извадени флашките."

Емил Войнов, член на ЦИК: "За страната първите машини тръгват в петък вечерта, към далечните областни центрове, там се претоварва на бусове през нощта, за да ги закара до секционните избирателни комисии."

Росица Матева, зам.-председател и говорител на ЦИК: "За да могат в събота да бъдат предадени до всички секционни избирателни комисии."

До напрежение се стигна след демонстрацията на инсталиране на софтуера, когато представител на политическата партия разглоби устройството. От ЦИК помолиха да не се компрометира и разрушава държавна собственост, а министър Георги Шарков допълни, че системите са защитени чрез криптиране и не могат да функционират с нерегламентирани външни носители на информация.

снимки: БТА, БГНЕС