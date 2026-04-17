Ще остане ли Европа без полети заради недостиг на гориво?

Европа има самолетно гориво за около „шест седмици“. Това заяви директорът на Международната агенция по енергетика Фатих Бирол.

Ако Старият континент не намери алтернатива за доставки до юни, проблемът ще стане сериозен, се казва в доклад на организацията. Причината е блокирането на Ормузкия проток, през който преминават около 1/5 от доставките на горива в глобален мащаб. Водният път е затворен почти месец и половина. Според Бирол времето, в което може да се стигне до отмяна на полети, наближава.