200 000 евро, разделени в пликове за купуване на гласове, открити при акция във Варна

След извършени претърсвания на четири адреса във Варна бяха открити близо 200 000 евро, разпределени в пликове, заедно със списъци, съдържащи лични данни на граждани, съобщи Георги Кандев в профила си във Facebook.

Случаят е свързан с организирана престъпна група, за която се предполага, че е извършвала изборни престъпления, включително купуване на гласове. В групата участие има и мъж, който е общински съветник от Провадия.

Според информацията групата се е специализирала в престъпления, свързани с изборния процес.

Работата по случая е започнала още в началото на месеца.

Вчера са разпитани 152 души, за които има данни, че са получили пари от групата, за да гласуват за конкретна партия, се пише в публикацията.

Съставени са 137 протокола на лица, за които има данни, че по различен начин са участвали в изборни престъпления.

Арестувани са четирима души. Образувано е досъдебно производство под надзора на прокуратурата във Варна.

