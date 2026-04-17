200 000 евро, разделени в пликове за купуване на гласове, открити при акция във Варна

Арестувани са четирима души, съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев

След извършени претърсвания на четири адреса във Варна бяха открити близо 200 000 евро, разпределени в пликове, заедно със списъци, съдържащи лични данни на граждани, съобщи Георги Кандев в профила си във Facebook.

Случаят е свързан с организирана престъпна група, за която се предполага, че е извършвала изборни престъпления, включително купуване на гласове. В групата участие има и мъж, който е общински съветник от Провадия.

Според информацията групата се е специализирала в престъпления, свързани с изборния процес.

Работата по случая е започнала още в началото на месеца.

Вчера са разпитани 152 души, за които има данни, че са получили пари от групата, за да гласуват за конкретна партия, се пише в публикацията.

Съставени са 137 протокола на лица, за които има данни, че по различен начин са участвали в изборни престъпления.

Арестувани са четирима души. Образувано е досъдебно производство под надзора на прокуратурата във Варна.

#Георги Кандев #акция срещу купуването на гласове #фейсбук #общински съветник #Провадия #Варна

