Готови ли са комисиите в Бургас за изборния ден?

В Бургас вече текат обучения на СИК с фокус върху мобилното приложение, което проверява протоколите и засича грешки в реално време, както и върху въвеждането на специални пломби за защита на изборните книжа. Индивидуалните пломби с баркод са еднократни и всяко нарушение би било видимо.

Новост в работата е и подробният опис на съдържанието на чувала, който се подписва от всички членове на комисията и документира всички вложени изборни материали.

Целта е по-малко грешки, по-бърза обработка на резултатите и по-висока сигурност на вота.

