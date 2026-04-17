Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за...
Чете се за: 03:47 мин.
"Алфа Рисърч": Очаква се по-висока избирателна активност...
Чете се за: 05:25 мин.
"Мяра": Пет сигурни партии в парламента, ако...
Чете се за: 03:55 мин.

"Алфа Рисърч": Очаква се по-висока избирателна активност, над 3,3 млн. българи ще отидат до урните

Чете се за: 05:25 мин.
Парламентарни Избори 2026
Пет са сигурните партии в 52-рия парламент, БСП се движи по ръба

алфа рисърч очаква висока избирателна активност млн българи отидат урните
Ръст в желанието да се упражни правото на вот и респективно, очаквана по-висока избирателна активност спрямо тази в поредицата от предишни предсрочни избори. Това показват данните от изследване на "Алфа Рисърч". При 2 570 000 гласували на последните парламентарни избори през октомври 2024 г., сега активността може да стигне до и над 3 300 000 души, или около 60% от пълнолетните българи, живеещи в страната. Само за последната седмица е налице 5% ръст в декларираната избирателна активност.

Проучването е проведено от "Алфа Рисърч" в периода 13 - 15 април 2026 г. Публикува се на сайта на агенцията и се реализира със собствени средства. Изследването е проведено сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна. Използвана е стратифицирана двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица.

Данните в студиото на "Денят започва" представи социологът Павел Вълчев.

Най-висока електорална подкрепа получава "Прогресивна България" – 34,2% от сигурните, че ще гласуват в неделя. Преднината ѝ от 10 процентни пункта в началото на кампанията се увеличава до почти 15 пункта. Втори остават ГЕРБ-СДС с 19,5%. Те запазват твърдото си ядро от избиратели, но при по-високата избирателна активност намаляват относителната си тежест. Трета позиция заемат ПП-ДБ с 11,6%. Проучването не регистрира връщане към най-високите им нива на подкрепа, отбелязани веднага след декемврийските протести, но при добра мобилизация в последните дни, могат да запазят третото място. 9,4% е заявената подкрепа към ДПС. При тази партия и на предишни избори са наблюдавани значими колебания и силни вариации от избори на избори в отделните населени места, отбелязват социлозите. Поради това не са изключени по-съществени амплитуди и в двете посоки. "Възраждане" се очертава като петата почти сигурна партия в 52-рия парламент с подкрепа от 5,8%. БСП показа способност за мобилизация в хода на кампанията и финишира на ръба на парламентарното представителство с 4%.

Гражданското движение "Сияние" също придобива видимост и различимост по време на кампанията с плавен възходящ тренд (3,2%). Още две партии гравитират около 3% - "Величие" (2,9%) и МЕЧ (2,8%). ИТН (1,7%) и АПС (1,3%) се очертават с най-ниска подкрепа от сегашните парламентарни партии.

72% от пълнолетните граждани, които са сигурни, че ще гласуват, са избрали своя фаворит още преди началото на кампанията. За почти 30 на сто обаче, или около 900 000 души, кампанията е формирала, или тепърва ще насочи техния избор. 16% декларират, че са избрали кого да подкрепят по време на кампанията. Близо 40% от тях отиват при Радев, останалите се разпиляват между други партии. Още 12% ще решат в трите оставащи дни след финала на проучването. Резерв сред тях имат ПП-ДБ, БСП, "Сияние" и отново – "Прогресивна България".

След 8 избора за пет години и неуспешните коалиции в случаите, в които се съставяше правителство, преобладаващата нагласа сред българските граждани (49%) е една партия да има мнозинство и да носи цялата отговорност за управлението. За 33% правителството, каквото и да е то, се нуждае от контрол и те продължават да залагат на коалиционна формула. Дали тези нагласи ще се окажат допълнителен фактор в избора на бюлетина предстои да видим, но във всички случаи те ще са ориентир и за бъдещ кабинет.

Графики: "Алфа Рисърч"

Проучванията на "Алфа Рисърч" не показват сериозни промени между началото на кампанията и нейния край. Тенденциите могат да се обобщят в четири взаимосвързани посоки: ръст на избирателната активност; основен печеливш от мобилизацията и преразпределението на вота – "Прогресивна България"; намаляване относителната тежест на партиите с твърди електорати, чиято периферия отива към Радев; интрига до последно не за първото място, а за броя партии в парламента.

Проучването е проведено от "Алфа Рисърч" в периода 13- 15 април 2026 г. Публикува се на сайта на агенцията и се реализира със собствени средства. Изследването е проведено сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна. Използвана е стратифицирана двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица.

ТОП 24

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
2
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
3
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов мост (СНИМКИ и ВИДЕО)
4
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов мост (СНИМКИ...
Проф. Ива Христова: Морбилите се разпространяват много бързо в среда, в която хората нямат имунитет
5
Проф. Ива Христова: Морбилите се разпространяват много бързо в...
Лили Иванова: Поклон пред таланта на Кирил Икономов
6
Лили Иванова: Поклон пред таланта на Кирил Икономов

Най-четени

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
2
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
3
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
4
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
5
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
6
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби

Още от: Общество

"Мяра": Пет сигурни партии в парламента, ако гласуваме днес, три остават близо до бариерата от 4%
"Мяра": Пет сигурни партии в парламента, ако гласуваме днес, три остават близо до бариерата от 4%
Днес ще бъдат направени тестове за противоградна защита Днес ще бъдат направени тестове за противоградна защита
Чете се за: 00:32 мин.
Какво се случва с цените на сезонните плодове и зеленчуци? Какво се случва с цените на сезонните плодове и зеленчуци?
Чете се за: 04:20 мин.
Бетани Хюз отново снима в България - подготвя поредица за великите градове и София е един от тях Бетани Хюз отново снима в България - подготвя поредица за великите градове и София е един от тях
Чете се за: 01:45 мин.
Колекционерска монета за 150 години от Априлското въстание пуска БНБ Колекционерска монета за 150 години от Априлското въстание пуска БНБ
Чете се за: 04:05 мин.
Новият български филм "Чамкория" пресъздава атентата в църквата "Света Неделя" Новият български филм "Чамкория" пресъздава атентата в църквата "Света Неделя"
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за предстоящия вот в неделя
Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за предстоящия...
Чете се за: 03:47 мин.
Политика
"Алфа Рисърч": Очаква се по-висока избирателна активност, над 3,3 млн. българи ще отидат до урните "Алфа Рисърч": Очаква се по-висока избирателна активност, над 3,3 млн. българи ще отидат до урните
Чете се за: 05:25 мин.
Парламентарни Избори 2026
"Мяра": Пет сигурни партии в парламента, ако гласуваме днес, три остават близо до бариерата от 4% "Мяра": Пет сигурни партии в парламента, ако гласуваме днес, три остават близо до бариерата от 4%
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
"Тренд": Пет сигурни формации с представителство в следващото Народно събрание "Тренд": Пет сигурни формации с представителство в следващото Народно събрание
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
200 000 евро, разделени в пликове за купуване на гласове, открити...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Кафява мечка е забелязана край язовир "Кричим"
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
САЩ ще забавят доставките на оръжие: Кои ще са засегнатите държави
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Влезе в сила 10-дневното примирие между Израел и Ливан
Чете се за: 01:37 мин.
По света
