10-дневно примирие: Ще седнат ли на една маса Израел и Ливан?

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Влезе в сила 10-дневното примирие между Израел и Ливан. Двете страни приветстваха решението, а според САЩ, които са основен медиатор, то може да бъде удължено, ако преговорите между страните покажат напредък. Няколко часа след началото на примирието ливанската армия обвини Израел, че го нарушава. Тел Авив не е коментирал информацията.

Минути след полунощ, когато официално започна примирието между Израел и Ливан, в небето над ливанската столица Бейрут имаше фойерверки. Шумно и бурно се радваха на макар и временното спиране на огъня и в израелските градове.

Уговорката за временно спиране на огъня е постигната с посредничеството на САЩ. Оттам разпространиха и основните параметри – Израел си запазва правото да отвръща на всякакви видове атаки, независимо от обявения режим на тишина. Ливан се ангажира да предприеме стъпки и да ограничи атаките на „Хизбула“ и на други групировки по израелска територия. „Хизбула“, която е подкрепяна от Иран, се съгласи с примирието при условие, че не се атакува ливанска територия и израелските военни не се движат свободно.

Доналд Тръмп заяви, че ще покани в Белия дом президента на Ливан Жозеф Аун и израелския премиер Бенямин Нетаняху за първи съдържателни преговори между двете страни.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Може би беше исторически ден за Ливан. Случват се хубави неща!!!“

Според израелския премиер Бенямин Нетаняху паузата създава възможност за постигане на траен мир.

Бенямин Нетаняху, министър-председател на Израел: „Имаме възможност да постигнем историческо мирно споразумение с Ливан.“

Няколко часа след началото на примирието по границата между Ливан и Израел се вижда гъст дим от пожари, чуват се откъслечни експлозии, чийто произход е неясен. Въпреки призивите на израелските и ливанските власти хората да не бързат да се прибират в граничните райони, още през нощта към вътрешността на Ливан вече се насочиха кервани от коли.

Алаа Дамаш, разселена в Ливан: „Въпреки че „Хизбула“ и властите казват на хората да не се връщат по селата си, а да изчакат, те се прибират. Любовта им към земята и домовете им, привързаността им, ги кара да се връщат, въпреки заплахата от войната.“

Според анализатори е твърде рано за радост, защото примирието се приема по-скоро като пауза, а не като край на военните действия.

#Ливан-Израел #САЩ #"Хизбула" #Израел

