САЩ ще забавят доставките на оръжие: Кои ще са засегнатите държави

Съединените щати са уведомили някои европейски държави, че доставките на въоръжение по вече сключени договори ще бъде забавено заради войната в Иран.

Според агенция Ройтерс засегнати ще бъдат прибалтийските и скандинавските държави. Отложени ще бъдат доставките на въоръжение, закупено от европейските държави по програмата за Международни военни продажби.

До момента няма коментар от страна на Белия дом и Пентагона. Запасите на САЩ от артилерийски системи и боеприпаси намаляват сериозно. Особено след началото на войната в Близкия изток, в която се използват противовъздушни ракети за установките Пейтриът.

Очаква се от забавянето да бъде засегната и Украйна, която разчита на американските системи, за да се пази от руските дронове и ракети.