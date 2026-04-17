Мащабни акции срещу купуването на гласове два дни преди вота

Не спират акциите на Министерството на вътрешните работи срещу покупко-продажбата на гласове. Два дни преди провеждането на предсрочните парламентарни избори у нас 200 хил. евро бяха открити във Варна, предназначени за купуване на гласове, а Във Велико Търново кандидат-депутат беше заловен в колата си с пари и списъци с имена.

Четирима души са задържани по време на акцията срещу купения вот във Варна. Става дума за организирана престъпна група и мащабна мрежа, която се занимава с купуване на гласове за предстоящите парламентарни избори в неделя. В групата има участие и мъж, който е общински съветник от град Провадия.

За това съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев в своя публикация в социалните мрежи. Работата по случая е започнала още в началото на месеца. В рамките на вчерашния ден са разпитани 152 души, за които има информация, че са получили пари от групата, за да гласуват за конкретна политическа партия. Също така, във вчерашния ден са съставени 137 протокола на лица, за които има данни, че са участвали в изборни престъпления.

Акция срещу купения вот имаше и във Велико Търново. Били са задържани за 24 часа четирима души, единият от които е общински съветник. Образувано е досъдебно производство.

Там е спрян при регулярна проверка лек автомобил, управляван от лице с имунитет, тъй като е кандидат за депутат. При извършеното претърсване и изземване в автомобила отново са открити пари и списъци с лични данни на български граждани.

Общият брой на образуваните досъдебни и бързи производства за престъпления против политическите права на гражданите, свързани с изборите, сега е 18, а през 2024 г. са били 6.

Целта на акциите срещу купения вот в цялата страна е да се осигури провеждането на честни избори.