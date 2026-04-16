Откриха пари и списъци с имена в кола на кандидат-депутат

Пари и списъци с имена са открити в колата на кандидат-депутат. Това съобщи в профила си във Фейсбук и.д. главният секретар на МВР Георги Кандев.

"Той е бил в колата си заедно с друг мъж, многократно осъждан за кражби. При рутинна проверка на колегите от Велико Търново днес е спряна кола. Шофьорът се оказва кандидат за депутат. Спътникът му е мъж, многократно осъждан за кражби. В подлакътника на колата е открита сума пари по 10 и 20 евро, както и списъци с имена. Кандидатът за народен представител не е съдействал на органите на реда", пише още Георги Кандев.