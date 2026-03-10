Още две състезателки от женския национален отбор на Иран по футбол поискаха убежище в Австралия

Още две представителки на женския национален отбор на Иран по футбол са подали молби за политическо убежище в Австралия, съобщава CNN. Става въпрос за една състезателка и член на треньорския щаб, които са решили да не се завръщат в родината си след участието на отбора в Купата на Азия.

В понеделник австралийският министър на вътрешните работи Тони Бърк обяви, че пет ирански футболистки ще получат хуманитарни визи, след като са поискали закрила от австралийските власти. С последните две молби общият брой на състезателките от националния тим, потърсили убежище, вече достига седем.

Ситуацията около отбора привлече сериозно международно внимание, след като преди мача от груповата фаза на турнира срещу Република Корея на 2 март част от футболистките не изпълниха националния химн на страната си. В Иран този жест беше възприет от властите като проява на държавна измяна.

При следващите срещи от турнира срещу Австралия и Филипините, състезателките вече изпълниха химна преди началото на двубоите.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че след разговор с австралийския премиер Антъни Албанезе Австралия е готова да предостави политическо убежище на част от футболистките от иранския национален отбор.

От своя страна Главната прокуратура на Иран призова спортистките да се завърнат в родината си, като ги определи като "деца на своята земя“.