Лионел Меси изведе Интер Маями към две поред в МЛС

Лионел Меси и Интер Маями записаха втори пореден успех в МЛС от началото на сезона. Аржентинецът и неговите съотборници взеха своето при гостуването си на Ди Си Юнайтед след 2:1.

В 17-ата минута Родриго де Пол откри резултата в полза на Интер. Световният шампион от Катар 2022 също допринесе за победата. Меси удвои преднината на своя тим в 27-ата минута.

През второто полувреме домакините от Ди Си Юнайтед върнаха едно попадение в 75-ата минута чрез Тай Барибо.