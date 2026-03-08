Валери Божинов: В Италия и България имаше футболисти, които пушеха и пиеха, но пак печелеха

Бившият български национал Валери Божинов заяви, че футболът в миналото е бил различен и припомни, че в Италия и България е имало играчи, които водели по-различен начин на живот, но въпреки това постигали успехи. Божинов направи изказването в интервю за "Sport‑Express“, след като взе участие в благотворителен мач в Москва.

"Въпреки че поколението определено е различно сега. И в Италия, и в България имаше футболисти, които пушеха, пиеха и въпреки това печелеха. Сега отношението е по‑професионално. Те тренират, играят, прибират се у дома, възстановяват се – и това е нормата“, каза бившият нападател.

Играл в клубове като Ювентус, Спортинг Лисабон и Фиорентина, той коментира и санкциите срещу руските национални и клубни отбори, които от февруари 2022 година нямат право да участват в международни турнири.

"Русия ще бъде върната! За мен наказанието на Русия е просто неприемливо. Защо не можете да участвате в официални международни турнири? Това е ненормално. Мисля, че всичко ще се върне към нормалното след година‑две“, заяви Божинов.

Бившият национал разкри още, че в началото на кариерата си е отказал възможността да премине в ЦСКА Москва.

"През зимата на 2005 година имах добра оферта от ЦСКА, но я отказах. Бях млад и исках да играя в Италия. Само няколко месеца по‑късно ЦСКА спечели Купата на УЕФА. Просто благодарих на Роман Абрамович за предложението, но го отказах“, разказа той.

По думите му Абрамович е искал да организира трансфера му с идея след време нападателят да премине в Челси.