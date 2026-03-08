БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Чете се за: 03:00 мин.
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2...
Чете се за: 02:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Християн Петров се появи като резерва при победа на Хееренвеен в Ередивизи

от БНТ
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Българският национал игра около 15 минути при успеха с 2:1 като гост на Екселсиор

християн петров появи резерва победа хееренвеен ередивизи
Снимка: Startphoto.bg
Българският национал Християн Петров се появи като резерва при победата на Хееренвеен с 2:1 като гост на Екселсиор в среща от 26‑ия кръг на Ередивизи. След успеха тимът от Фризия се изкачи на осмото място във временното класиране.

Бившият футболист на ЦСКА влезе в игра в 75‑ата минута, когато замени Василиос Загаритис. Само три минути по‑късно българинът получи жълт картон и вече има три официални предупреждения от началото на сезона.

Гостите откриха резултата в 38‑ата минута чрез Лук Брауерс. След почивката Йорис ван Овърийм удвои преднината на Хееренвеен в 67‑ата минута.

Домакините от Екселсиор върнаха интригата малко след това, когато Ноа Науйокс реализира дузпа в 74‑ата минута, но до края на срещата нов гол не падна и Хееренвеен стигна до ценния успех.

#Ередивизи 2025/2026 #ФК Хееренвеен #Християн Петров

