Християн Петров се появи като резерва при победа на Хееренвеен в Ередивизи

Българският национал Християн Петров се появи като резерва при победата на Хееренвеен с 2:1 като гост на Екселсиор в среща от 26‑ия кръг на Ередивизи. След успеха тимът от Фризия се изкачи на осмото място във временното класиране.

Бившият футболист на ЦСКА влезе в игра в 75‑ата минута, когато замени Василиос Загаритис. Само три минути по‑късно българинът получи жълт картон и вече има три официални предупреждения от началото на сезона.

Гостите откриха резултата в 38‑ата минута чрез Лук Брауерс. След почивката Йорис ван Овърийм удвои преднината на Хееренвеен в 67‑ата минута.

Домакините от Екселсиор върнаха интригата малко след това, когато Ноа Науйокс реализира дузпа в 74‑ата минута, но до края на срещата нов гол не падна и Хееренвеен стигна до ценния успех.