Димитър Митов и Абърдийн приключиха за Купата на Шотландия

Чете се за: 00:37 мин.
Спорт
Българинът и неговите съотборници отпаднаха на четвъртфиналите в турнира.

Снимка: БТА
Димитър Митов и Абърдийн приключиха своето участие в турнира за Купата на Шотландия. Българинът и неговите съотборници не успяха срещу Дънфърмлин при гостуването си след 0:3 на четвъртфиналите.

Българският национал започна сред титулярите. Стражът се завърна под рамката на вратата, тъй като преди това бе на резервна скамейка.

Това бе пета поредна среща без успех за Абърдийн във всички турнири, като Митов и колегите му спечелиха само три мача от началото на годината.

#ФК Абърдийн #Димитър Митов #Купа на Шотландия

