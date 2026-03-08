Димитър Митов и Абърдийн приключиха за Купата на Шотландия

Димитър Митов и Абърдийн приключиха своето участие в турнира за Купата на Шотландия. Българинът и неговите съотборници не успяха срещу Дънфърмлин при гостуването си след 0:3 на четвъртфиналите.

Българският национал започна сред титулярите. Стражът се завърна под рамката на вратата, тъй като преди това бе на резервна скамейка.

Това бе пета поредна среща без успех за Абърдийн във всички турнири, като Митов и колегите му спечелиха само три мача от началото на годината.