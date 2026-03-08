БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Дженоа матира Рома

от БНТ
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Това бе втори успех за „грифоните“ в последните три мача.

Рома - Дженоа, Ел Шарауи
Снимка: БГНЕС
Дженоа направи важна крачка в битката за оставане в Серия А, след като победи Рома с 2:1 у дома в среща от 28-ия кръг на първенството.

Това бе втори успех за „грифоните“ в последните три мача, като попаденията им паднаха през второто полувреме. Победата не само увеличи дистанцията им от зоната на изпадащите, но и попречи на Рома да се изкачи обратно в местата, които дават право на участие в Шампионската лига.

Дженоа поведе в 52-рата минута, когато Жуниор Месиас реализира от дузпа. Радостта на домакините обаче трая кратко, тъй като само три минути по-късно защитникът Еван Ндика възстанови равенството за римляните.

Решаващият момент в двубоя настъпи десет минути преди края. След разбъркване в наказателното поле на гостите Витиня успя да прати топката в мрежата и да донесе трите точки на домакините.

След успеха Дженоа събра 30 точки и заема 13-ото място в класирането, като вече има аванс от шест точки пред 18-ия Кремонезе. Рома остава с 51 точки на петата позиция.

#Серия А 2025/26 #ФК Дженоа #Рома

