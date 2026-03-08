Провал за Фиорентина и Болоня в Серия А

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
И двата отбора не успяха да спечелят у дома.

Фиорентина - Болоня
Снимка: БТА
Слушай новината

Фиорентина ще посрещне края на 28-ия кръг в Серия А извън зоната на изпадащите, след като завърши без голове – 0:0 – при домакинството си на Парма. „Виолетовите“ вече имат 25 точки и изпреварват с една Кремонезе.

Настроението в лагера на тима от Флоренция остава смесено, тъй като отборът пропусна възможността да вземе трите точки срещу съперник, който до голяма степен си е гарантирал мястото в елита. Парма е на 12-а позиция с 34 точки.

С оглед на предстоящия осминафинален двубой срещу Раков в четвъртък, Фиорентина не можеше да си позволи сериозни ротации в състава, тъй като борбата за оцеляване в първенството остава ключова.

Домакините създадоха няколко добри положения още през първата част, но не успяха да се възползват. След почивката натискът им се засили. Центриране на Джак Харисън към Пиколи принуди Енрико Делпрато да се намеси решително и да предотврати сигурен гол, а акробатично воле на Роландо Мандрагора премина над напречната греда. В края и Пиколи, и Джовани Фабиан не успяха да достигнат до удобни подавания в наказателното поле.

В друг мач от кръга Верона прекъсна негативната си серия от 12 поредни срещи без победа в Серия А, след като се наложи с 2:1 като гост на Болоня.

Домакините поведоха в 49-ата минута чрез Джон Роуи, но тимът от Верона реагира бързо и обърна резултата само за четири минути. Мартин Фрезе изравни в 53-ата минута, а Кийрън Боуи донесе успеха с попадение в 57-ата.

Въпреки победата Верона остава в тежка позиция – на предпоследното 19-о място с 18 точки и далеч от спасителната зона. Болоня заема осмата позиция с 39 точки.

