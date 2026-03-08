Милан ликува в дербито на Милано

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Единственото попадение в мача отбеляза Первис Еступинян в 35-ата минута, а успехът се оказа изключително важен в битката на двата тима в челото на класирането.

Первис Еступинян
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Милан спечели с 1:0 голямото дерби на Милано срещу Интер в среща от 28-ия кръг на Серия А, играна на „Джузепе Меаца“. Единственото попадение в мача отбеляза Первис Еступинян в 35-ата минута, а успехът се оказа изключително важен в битката на двата тима в челото на класирането.

Дербито започна предпазливо, като първото по-опасно положение дойде още в третата минута след грешка на Зомер, но ударът на Лука Модрич беше неточен. В 21-вата минута Федерико Димарко опита изстрел от пряк свободен удар, който обаче премина далеч от целта.

Първият точен удар в мача беше отправен в 34-тата минута, когато Мхитарян пробяга голяма дистанция и стреля, но Майк Менян се намеси сигурно. Само минута по-късно Милан поведе. Юсуф Фофана изведе Первис Еступинян, който с мощен удар в близкия ъгъл прати топката в мрежата. Това беше дебютното попадение на еквадореца за „росонерите“, като той се превърна и в първия футболист от своята страна с гол в Дерби дела Мадонина.

До края на първото полувреме Милан опита да увеличи преднината си, но ударите на Алексис Салемакерс, Пулишич и Фофана не намериха очертанията на вратата. В последните секунди на частта Барела също пробва далечен изстрел, който се оказа неточен.

След почивката Интер започна по-активно. Жиелински стреля от малък ъгъл, но Менян изби в корнер. Милан отговори с бърза контраатака, при която Леао не успя да намери вратата. Малко по-късно Фофана също опита удар от дистанция, но Зомер се намеси.

В 54-тата минута „нерадзурите“ пропуснаха отлична възможност. След центриране на Барела Мхитарян отклони топката към Димарко, който от добра позиция стреля над напречната греда.

До края на срещата Интер опита да стигне до изравняване, но защитата на Милан се справи с натиска. Така „росонерите“ удържаха минималния си аванс и записаха ценна победа в едно от най-големите дербита в италианския футбол.

