Килиан Мбапе стопира завръщането си на терена - чака пълно възстановяване на коляното

Френската звезда на Реал Мадрид няма да играе, докато травмата не бъде напълно излекувана

Снимка: AP Photo
Слушай новината

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе няма намерение да се завърне на терена, докато не се възстанови напълно от травмата в коляното, съобщава Footmercato, позовавайки се на информация на Cadena SER.

Според източника френският национал е загубил доверие в медицинския щаб на мадридчани и е решил да не рискува с преждевременно завръщане в игра. Нападателят страда от разтегнати връзки на коляното още от декември, а по-рано е пътувал и до Париж, за да се консултира със специалист.

Въпреки здравословните проблеми, Мбапе продължава да има впечатляващи показатели през сезона. До момента той е отбелязал 38 гола и е направил 6 асистенции в 33 мача за Реал Мадрид във всички турнири.

Французинът премина на "Сантиаго Бернабеу“ през 2024 година, след като преди това носеше екипите на Пари Сен Жермен и Монако, където се утвърди като една от най-големите звезди на световния футбол.

#ФК Реал Мадрид # Килиан Мбапе

