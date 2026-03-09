Килиан Мбапе стопира завръщането си на терена - чака пълно възстановяване на коляното

Френската звезда на Реал Мадрид няма да играе, докато травмата не бъде напълно излекувана
Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе няма намерение да се завърне на терена, докато не се възстанови напълно от травмата в коляното, съобщава Footmercato, позовавайки се на информация на Cadena SER.
Според източника френският национал е загубил доверие в медицинския щаб на мадридчани и е решил да не рискува с преждевременно завръщане в игра. Нападателят страда от разтегнати връзки на коляното още от декември, а по-рано е пътувал и до Париж, за да се консултира със специалист.
Въпреки здравословните проблеми, Мбапе продължава да има впечатляващи показатели през сезона. До момента той е отбелязал 38 гола и е направил 6 асистенции в 33 мача за Реал Мадрид във всички турнири.
Французинът премина на "Сантиаго Бернабеу“ през 2024 година, след като преди това носеше екипите на Пари Сен Жермен и Монако, където се утвърди като една от най-големите звезди на световния футбол.