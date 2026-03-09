Алисон Бекер пропуска първия осминафинал от Шампионската лига срещу Галатасарай

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Бразилският страж е почувствал дискомфорт на тренировка, а на вратата на „червените“ се очаква да застане Георги Мамардашвили

Снимка: AP Photo
Бразилският вратар на Ливърпул Алисон Бекер ще пропусне първия двубой от осминафиналите на Шампионската лига срещу Галатасарай, който ще се играе на 10 март в Истанбул, съобщава британското издание The Times.

Стражът е почувствал дискомфорт по време на днешната тренировка и от щаба на „червените“ са решили да не рискуват със състоянието му преди важния европейски сблъсък. Очаква се на негово място под рамката на вратата да започне грузинският национал Георги Мамардашвили.

Алисон е сред ключовите фигури в състава на Ливърпул през настоящия сезон. До момента той има 32 мача във всички турнири, като е допуснал 35 попадения и е запазил 12 "сухи“ мрежи.

Освен бразилския вратар, извън групата на английския тим за гостуването в Истанбул остава и италианският полузащитник Федерико Киеза, което допълнително ограничава опциите на мениджърския щаб преди важния европейски двубой.

