БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Галъп": Колко партии ще влязат в парламента,...
Чете се за: 03:02 мин.
Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро
Чете се за: 02:47 мин.
Над 100 долара за барел – петролът продължава да...
Чете се за: 01:05 мин.
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пореден основен футболист отпада от състава на Реал Мадрид преди сблъсъка с Манчестър Сити

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Левият бек Алваро Карерас е с мускулна травма и ще пропусне първия мач от осминафиналите на Шампионската лига

Пореден основен футболист отпада от състава на Реал Мадрид преди сблъсъка с Манчестър Сити
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Нов проблем се появи в състава на Реал Мадрид дни преди сблъсъка с Манчестър Сити в Шампионската лига. Левият краен защитник Алваро Карерас страда от мускулна контузия в прасеца на десния крак и няма да бъде на разположение за двубоя срещу английския шампион в сряда.

Бранителят е получил удар по време на срещата срещу Хетафе преди повече от седмица, а травмата му в крайна сметка ще го извади от сметките на треньорския щаб за предстоящия мач на стадион "Сантиаго Бернабеу“. Карерас вече пропусна и гостуването на Селта във Виго заради натрупани жълти картони, като на негово място на левия фланг на защитата започна Ферлан Менди, който се очаква отново да бъде титуляр срещу "гражданите“.

Според испанските медии Карерас най-вероятно ще пропусне и двубоя от Ла Лига срещу Елче в събота, а участието му в реванша от Шампионската лига на „Етихад“ също остава под въпрос.

Защитникът се наложи като титуляр в състава на мадридчани след трансфера си от Бенфика през лятото и до момента има 34 мача във всички турнири, в които е отбелязал два гола.

Проблемите за Реал Мадрид преди сблъсъка със Сити обаче далеч не се изчерпват с отсъствието на Карерас. Срещата ще пропусне и голямата звезда Килиан Мбапе, а извън сметките са още Джуд Белингам, Родриго, Едер Милитао, Дани Себайос и Дейвид Алаба, което сериозно усложнява задачата на „белите“ преди първия мач от елиминациите в турнира.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Манчестър Сити #ФК Реал Мадрид

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
1
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
Започва поетапно отваряне на израелското въздушно пространство за търговски полети, но при определени условия
2
Започва поетапно отваряне на израелското въздушно пространство за...
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от Близкия изток
3
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от...
Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое властта в Техеран?
4
Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое...
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
5
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Кой ще е новият върховен лидер на Иран?
6
Кой ще е новият върховен лидер на Иран?

Най-четени

Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
1
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
2
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
3
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
След поредица дни с топло за сезона време - ще започне застудяване
4
След поредица дни с топло за сезона време - ще започне застудяване
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
5
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
6
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...

Още от: Европейски футбол

Алисон Бекер пропуска първия осминафинал от Шампионската лига срещу Галатасарай
Алисон Бекер пропуска първия осминафинал от Шампионската лига срещу Галатасарай
Килиан Мбапе стопира завръщането си на терена - чака пълно възстановяване на коляното Килиан Мбапе стопира завръщането си на терена - чака пълно възстановяване на коляното
Чете се за: 01:07 мин.
Мохамед Салах пред два исторически рекорда за Ливърпул в сблъсъка с Галатасарай Мохамед Салах пред два исторически рекорда за Ливърпул в сблъсъка с Галатасарай
Чете се за: 01:15 мин.
Десетки арестувани след дербито между Рейнджърс и Селтик за Купата на Шотландия Десетки арестувани след дербито между Рейнджърс и Селтик за Купата на Шотландия
Чете се за: 02:07 мин.
Маскиран фен изключи ВАР монитора в мач от Втора Бундеслига Маскиран фен изключи ВАР монитора в мач от Втора Бундеслига
Чете се за: 01:37 мин.
Меденият месец приключи Меденият месец приключи
Чете се за: 07:30 мин.

Водещи новини

"Галъп": Колко партии ще влязат в парламента, ако изборите са сега?
"Галъп": Колко партии ще влязат в парламента, ако...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
"Срам ме е от заплатата ми": Служители на "Български пощи" в цялата страна излязоха на протест "Срам ме е от заплатата ми": Служители на "Български пощи" в цялата страна излязоха на протест
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро
Чете се за: 02:47 мин.
Политика
Съветът на ЕС одобри новия европейски главен прокурор Съветът на ЕС одобри новия европейски главен прокурор
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Обвинен в корупция: В Истанбул започна делото срещу кмета Екрем...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ