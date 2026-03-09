Пореден основен футболист отпада от състава на Реал Мадрид преди сблъсъка с Манчестър Сити

Нов проблем се появи в състава на Реал Мадрид дни преди сблъсъка с Манчестър Сити в Шампионската лига. Левият краен защитник Алваро Карерас страда от мускулна контузия в прасеца на десния крак и няма да бъде на разположение за двубоя срещу английския шампион в сряда.

Бранителят е получил удар по време на срещата срещу Хетафе преди повече от седмица, а травмата му в крайна сметка ще го извади от сметките на треньорския щаб за предстоящия мач на стадион "Сантиаго Бернабеу“. Карерас вече пропусна и гостуването на Селта във Виго заради натрупани жълти картони, като на негово място на левия фланг на защитата започна Ферлан Менди, който се очаква отново да бъде титуляр срещу "гражданите“.



Jude Bellingham Out

Rodrygo Out

Militão Out

Camavinga Out

Ceballos Out

Asencio (Not Sure)

Kylian Mbappé Out

Alaba Out pic.twitter.com/ObtplGUedu — Analyst (@AnalystAdekola) March 5, 2026

Според испанските медии Карерас най-вероятно ще пропусне и двубоя от Ла Лига срещу Елче в събота, а участието му в реванша от Шампионската лига на „Етихад“ също остава под въпрос.

Защитникът се наложи като титуляр в състава на мадридчани след трансфера си от Бенфика през лятото и до момента има 34 мача във всички турнири, в които е отбелязал два гола.

Проблемите за Реал Мадрид преди сблъсъка със Сити обаче далеч не се изчерпват с отсъствието на Карерас. Срещата ще пропусне и голямата звезда Килиан Мбапе, а извън сметките са още Джуд Белингам, Родриго, Едер Милитао, Дани Себайос и Дейвид Алаба, което сериозно усложнява задачата на „белите“ преди първия мач от елиминациите в турнира.