Десетки арестувани след дербито между Рейнджърс и Селтик за Купата на Шотландия

Полицията в Шотландия е арестувала десетки фенове след края на четвъртфиналния мач от турнира за Купата на Футболната асоциация на Шотландия между Рейнджърс и гостуващия Селтик.

"Зелено-белите“ се наложиха драматично с 4:2 след изпълнение на дузпи, след като редовното време и продълженията завършиха 0:0 на стадион "Айброкс“ в Глазгоу.

The full moment Celtic and Rangers fans clashed on the pitch after the FT whistle… pic.twitter.com/IbAHZD7pXT — george (@StokeyyG2) March 8, 2026

След успеха при 11-метровите удари привърженици на Селтик нахлуха на терена, за да отпразнуват победата на своя отбор. Малко по-късно обаче се стигна до напрежение, след като фенове на домакините също влязоха на игрището. Впоследствие бяха хвърлени факли, а полицията и стюардите образуваха кордон между двете агитки.

"Разследването на инцидентите продължава. Работим съвместно с двата клуба, за да идентифицираме всички виновни“, се посочва в изявление на властите, цитирано от британските медии.

Част от задържаните са привърженици на Селтик, които са пробили охраната и са успели да влязат на стадиона без билети. Гостуващата агитка получи над 7500 билета за трибуната „Брумлоун Роуд“, като това се случва за първи път от близо десет години. Регламентът на турнира изисква домакините да предоставят значително по-голям брой билети за феновете на гостуващия отбор.

Само седмица по-рано Селтик разполагаше с около 2500 билета за дербито срещу Рейнджърс на „Айброкс“ от първенството на страната. От ръководството на Рейнджърс вече обявиха, че повече няма да предоставят цяла трибуна за гостуващи привърженици на своя стадион.