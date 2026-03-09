БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Галъп": Колко партии ще влязат в парламента,...
Чете се за: 03:02 мин.
Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро
Чете се за: 02:47 мин.
Над 100 долара за барел – петролът продължава да...
Чете се за: 01:05 мин.
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Десетки арестувани след дербито между Рейнджърс и Селтик за Купата на Шотландия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

Фенове нахлуха на терена на "Айброкс“ след успеха на "зелено‑белите“ след дузпи

Десетки арестувани след дербито между Рейнджърс и Селтик за Купата на Шотландия
Снимка: AP Photo

Полицията в Шотландия е арестувала десетки фенове след края на четвъртфиналния мач от турнира за Купата на Футболната асоциация на Шотландия между Рейнджърс и гостуващия Селтик.

"Зелено-белите“ се наложиха драматично с 4:2 след изпълнение на дузпи, след като редовното време и продълженията завършиха 0:0 на стадион "Айброкс“ в Глазгоу.

След успеха при 11-метровите удари привърженици на Селтик нахлуха на терена, за да отпразнуват победата на своя отбор. Малко по-късно обаче се стигна до напрежение, след като фенове на домакините също влязоха на игрището. Впоследствие бяха хвърлени факли, а полицията и стюардите образуваха кордон между двете агитки.

"Разследването на инцидентите продължава. Работим съвместно с двата клуба, за да идентифицираме всички виновни“, се посочва в изявление на властите, цитирано от британските медии.

Част от задържаните са привърженици на Селтик, които са пробили охраната и са успели да влязат на стадиона без билети. Гостуващата агитка получи над 7500 билета за трибуната „Брумлоун Роуд“, като това се случва за първи път от близо десет години. Регламентът на турнира изисква домакините да предоставят значително по-голям брой билети за феновете на гостуващия отбор.

Само седмица по-рано Селтик разполагаше с около 2500 билета за дербито срещу Рейнджърс на „Айброкс“ от първенството на страната. От ръководството на Рейнджърс вече обявиха, че повече няма да предоставят цяла трибуна за гостуващи привърженици на своя стадион.

Свързани статии:

Грозни сцени белязаха сблъсъка между Селтик и Рейнджърс
Грозни сцени белязаха сблъсъка между Селтик и Рейнджърс
Феновете на двата отбора нахлуха на терена и се стигна до безредици.
Чете се за: 01:55 мин.
#ФК Глазгоу Рейнджърс #ФК Селтик #Шотландско първенство

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
1
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
Започва поетапно отваряне на израелското въздушно пространство за търговски полети, но при определени условия
2
Започва поетапно отваряне на израелското въздушно пространство за...
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от Близкия изток
3
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от...
Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое властта в Техеран?
4
Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое...
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
5
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Кой ще е новият върховен лидер на Иран?
6
Кой ще е новият върховен лидер на Иран?

Най-четени

Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
1
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
2
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
3
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
След поредица дни с топло за сезона време - ще започне застудяване
4
След поредица дни с топло за сезона време - ще започне застудяване
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
5
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
6
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...

Още от: Европейски футбол

Алисон Бекер пропуска първия осминафинал от Шампионската лига срещу Галатасарай
Алисон Бекер пропуска първия осминафинал от Шампионската лига срещу Галатасарай
Килиан Мбапе стопира завръщането си на терена - чака пълно възстановяване на коляното Килиан Мбапе стопира завръщането си на терена - чака пълно възстановяване на коляното
Чете се за: 01:07 мин.
Мохамед Салах пред два исторически рекорда за Ливърпул в сблъсъка с Галатасарай Мохамед Салах пред два исторически рекорда за Ливърпул в сблъсъка с Галатасарай
Чете се за: 01:15 мин.
Пореден основен футболист отпада от състава на Реал Мадрид преди сблъсъка с Манчестър Сити Пореден основен футболист отпада от състава на Реал Мадрид преди сблъсъка с Манчестър Сити
Чете се за: 01:00 мин.
Маскиран фен изключи ВАР монитора в мач от Втора Бундеслига Маскиран фен изключи ВАР монитора в мач от Втора Бундеслига
Чете се за: 01:37 мин.
Меденият месец приключи Меденият месец приключи
Чете се за: 07:30 мин.

Водещи новини

"Галъп": Колко партии ще влязат в парламента, ако изборите са сега?
"Галъп": Колко партии ще влязат в парламента, ако...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
"Срам ме е от заплатата ми": Служители на "Български пощи" в цялата страна излязоха на протест "Срам ме е от заплатата ми": Служители на "Български пощи" в цялата страна излязоха на протест
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро
Чете се за: 02:47 мин.
Политика
Съветът на ЕС одобри новия европейски главен прокурор Съветът на ЕС одобри новия европейски главен прокурор
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Обвинен в корупция: В Истанбул започна делото срещу кмета Екрем...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ