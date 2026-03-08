Грозни сцени белязаха сблъсъка между Селтик и Рейнджърс

Селтик отстрани Рейнджърс на четвъртфиналите за Купата на Шотландия след победа с 4:2 с дузпи. В редовното време и продълженията двубоят на "Айброкс" завърши 0:0. Мачът обаче беше белязан от грозни сцени след последния съдийски сигнал.

Тимът на Мартин О'Нийл се класира за полуфиналите, въпреки че не отправи нито един точен удар в 120 минути срещу големия си градски съперник.

При дузпите капитанът на Рейнджърс Джеймс Тавърниър уцели напречната греда още при първата дузпа за тима си, а Джейди Гасама прати топката далеч над вратата, за да остави всичко в ръцете на Томас Чванчара. Чешкият нападател на Селтик беше безкомпромисен и донесе победата и място в полуфинала за своя отбор.

След успеха при дузпите привържениците на Селтик нахлуха на терена, изразявайки своята радост, но последваха грозни сцени, след като противниковите фенове също влязоха на игрището. Впоследствие бяха хвърлени факли, а органите на реда и стюардите оформиха барикада между двете групи привърженици.

Безредиците бързо бяха спрени и феновете се завърнаха на трибуните, но от Футболната асоциация на Шотландия осъдиха действията и на двете страни.