Родри се размина само с глоба след критиките към съдийството след мача с Тотнъм

Полузащитникът на Манчестър Сити Родри беше глобен с 80 000 паунда заради коментарите си по адрес на съдийството след равенството 2:2 срещу Тотнъм от Висшата лига на 1 февруари, съобщиха от Футболната асоциация на Англия (ФА).

Испанският национал, който е и носител на „Златната топка“, изрази недоволството си след срещата, като заяви, че съдията Робърт Джоунс не е бил „неутрален“. Родри реагира остро на ситуацията при гола на Доминик Соланке, който беше признат, въпреки че според играчите на Сити нападателят е извършил нарушение срещу защитника Марк Гехи.

От Футболната асоциация обявиха, че независима регулаторна комисия е санкционирала халфа заради изказванията му след мача. Според обвинението той е направил „коментари, които предполагат пристрастие и/или поставят под въпрос почтеността на съдия и/или съдиите на мача“, което нарушава Правило E3.1 на ФА.

Родри е признал обвинението още в началото на процедурата и е съдействал на разследването, което е довело до намаляване на първоначалната глоба от 120 000 паунда на 80 000 паунда. Комисията е била единодушна, че изказванията му не достигат прага за налагане на спортно наказание, поради което халфът няма да бъде лишен от състезателни права.

В изявление след решението испанецът поднесе извинение за думите си.

"Бих искал отново да се извиня за коментарите, които направих след мача срещу Тотнъм на 1 февруари. Напълно приемам, че думите ми бяха неуместни и под нивото, което се очаква от професионален футболист“, заяви Родри.

Той добави, че не е имал намерение да поставя под съмнение почтеността на съдиите и подчерта уважението си към тяхната работа, като призна, че думите му са били резултат от разочарование след двубоя.