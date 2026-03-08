БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2...
Бенфика и Порто си вкараха четири гола, но не се победиха

Спорт
Двата отбора си размениха по едно силно полувреме.

Бенфика - Порто
Снимка: БГНЕС
Голямото дерби на португалския футбол между Бенфика и Порто от 25-ия кръг на местната Суперлига завърши без победител – 2:2, след като двата отбора си размениха по едно силно полувреме.

След равенството Порто остава начело в класирането с 66 точки и на практика извлече най-голяма полза от кръга. Основният преследвач Спортинг (Лисабон) също завърши 2:2 при визитата си на Брага и изостава с четири точки. Бенфика заема третото място с 59 точки, докато Брага е четвърти с 46.

Гостите от Порто доминираха през първата част и успяха да вземат комфортна преднина. Още в 10-ата минута Виктор Фрохолд откри резултата, след като получи извеждащ пас, напредна на скорост и излезе очи в очи с вратаря Анатолий Трубин. Украинският страж успя да отрази първия удар, но нямаше шанс при добавката.

Малко преди почивката Порто удвои преднината си. Новото попълнение на тима – 17-годишният поляк Оскар Пиетушевски – се възползва от бърза контраатака и след дълъг пас от Габриел Вейга демонстрира скорост и хладнокръвие, за да прати топката във вратата и да направи резултата 2:0.

След паузата Бенфика излезе значително по-агресивно и постепенно пренесе играта в половината на съперника. Голямо влияние оказа появата на резервата Доди Лукебакио, който се включи на мястото на Джанлука Престиани. Само четири минути след влизането си на терена той проби по дясното крило и стреля, като топката се отби в гредата. При добавката Андреас Шелдеруп реагира най-бързо и намали изоставането на домакините.

Натискът на „орлите“ продължи до самия край и две минути преди последния съдийски сигнал те стигнаха до изравняване. Люксембургският национал Леандро Барейро се възползва от подаване на друга резерва – Франьо Иванович – и оформи крайното 2:2.

#ФК Порто #ФК Бенфика

