Лийдс се класира за четвъртфиналите за Купата на Англия

Лийдс се класира за четвъртфиналите в турнира за Купата на Англия, след като победи убедително Норич с 3:0. Българският национал Илия Груев бе част от групата на домакините, но остана на резервната скамейка и не се появи в игра.

Тимът на Даниел Фарке контролираше двубоя срещу състава от Чемпиъншип и още преди почивката си осигури комфортна преднина. Шон Лонгстаф откри резултата след центриране на Габриел Гудмундсон, а малко по-късно именно шведът се разписа и удвои аванса на Лийдс с първия си гол за клуба.

През първото полувреме Норич не успя да отправи нито един удар към вратата на съперника. Гостите показаха по-активна игра след почивката, но така и не успяха да върнат интригата в срещата.

Пет минути преди края Йоел Пирое сложи точка на спора, оформяйки крайното 3:0 и подпечатвайки класирането на Лийдс за следващата фаза на турнира. За клуба това е първо достигане до четвъртфиналите в надпреварата от 2003 година насам.

По-рано през деня място сред най-добрите осем си осигуриха още Саутхямптън и третодивизионният Порт Вейл, който поднесе голяма изненада, елиминирайки елитния Съндърланд.



В следващата фаза вече са също Манчестър Сити, Арсенал, Челси и Ливърпул, а последният четвъртфиналист ще стане ясен след лондонския сблъсък между Уест Хям и Брентфорд.