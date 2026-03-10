БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Отново с час напред: На 29 март преминаваме към лятното...
Чете се за: 04:55 мин.
Спират движението по "Дунав мост" при Русе за 5...
Чете се за: 01:50 мин.
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над...
Чете се за: 05:20 мин.
Горящ автобус блокира движението между Стара Загора и...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ФИФА съкращава с над 100 милиона долара оперативния бюджет за Мондиал 2026

Мариан Николов от Мариан Николов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:40 мин.
Спорт
Запази

Организацията очаква рекордни приходи от над 11 милиарда долара, но затяга разходите, за да насочи по‑голяма част от средствата към развитието на футбола

фифа съкращава 100 милиона долара оперативния бюджет мондиал 2026
Слушай новината

Световната футболна централа ФИФА е взела решение да намали с повече от 100 милиона долара оперативния бюджет за Световното първенство през 2026 г., което ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико. Информацията беше разпространена от изданието The Athletic, като се позовава на източници, запознати с вътрешната организация на турнира.

Според данните от последния финансов цикъл на ФИФА (2023–2026) оперативният бюджет за световното първенство е бил планиран на около 1.12 милиарда долара, а общият бюджет на турнира – включително наградни фондове и телевизионни операции – възлиза на 3.756 милиарда долара. Очакванията на ръководството на организацията обаче са приходите от Мондиал 2026 да надхвърлят 11 милиарда долара, което би го превърнало в най‑печелившия турнир в историята на футбола.

Натиск за оптимизация на разходите

По информация на The Athletic няколко отдела в американската централа на ФИФА в Маями са били инструктирани да предприемат мерки за „ефективност“ и ограничаване на разходите. Съкращенията засягат различни направления, включително логистика, сигурност, транспорт и достъпност за феновете.

Сред предварително заложените разходи в бюджета са били около 280 милиона долара за технически услуги, 159 милиона за транспорт по време на турнира, 145 милиона за сигурност и 79 милиона за управление на гостите. Част от тези пера сега ще бъдат редуцирани.

В официална позиция до The Athletic говорител на ФИФА заяви, че подобни прегледи на бюджета са стандартна практика:

„ФИФА постоянно преразглежда бюджетната ефективност, за да контролира разходите и да гарантира, че възможно най‑голяма част от приходите ще бъде инвестирана в развитието на футбола по света. Такива прегледи се правят преди всеки наш турнир.“

От централата отрекоха твърденията, че икономиите могат да бъдат свързани с бъдещи президентски избори във ФИФА.

Стратегията – 90% обратно във футбола

Основната причина за предприетите мерки се свързва със стратегическата цел на организацията поне 90% от инвестициите във финансовия цикъл да бъдат реинвестирани обратно в развитието на футбола по света. В отчета на ФИФА за периода 2023–2026 е заложено общо 12.9 милиарда долара инвестиции, като 11.67 милиарда от тях трябва да се върнат към футболните програми, инфраструктурата и федерациите.

Според ръководството на централата именно тази политика налага по‑строг контрол върху оперативните разходи на самия турнир.

В същото време решението за съкращаване на бюджета предизвика и критики. Част от анализаторите и организаторите на местно ниво посочват, че турнирът вече поставя сериозно финансово натоварване върху феновете и местните власти.

Цените на билетите за Мондиал 2026 са сред най‑високите в историята на турнира. По информация на американските медии стандартни билети за мачове от груповата фаза достигат около 700 долара, а места на по‑ниските нива за финала могат да струват до 8680 долара.

Допълнително недоволство предизвика и динамичната система за продажба на билети, както и комисионата от 15% върху препродажбите, която се събира от ФИФА чрез официалната платформа.

Критики има и към високите цени за паркиране около стадионите – до 300 долара на някои от арените, включително SoFi Stadium в Лос Анджелис.

Финансовото бреме за градовете домакини

По силата на договорите с градовете домакини значителна част от разходите за сигурност, обществен ред и инфраструктура се поемат от местните власти, докато ФИФА запазва приходите от билети, телевизионни права, спонсорства и търговски дейности.

Някои градове вече са били принудени да намалят мащаба на планираните фен фестивали, а в Ню Йорк и Ню Джърси дори беше отменено голямото събитие във Liberty State Park. В други градове организаторите се опитват да намерят допълнително финансиране за сигурността около стадионите.

В Бостън например все още се търсят около 7.8 милиона долара за разходи по сигурността около стадиона във Фоксбъро.

Въпреки споровете около бюджета, президентът на ФИФА Джани Инфантино продължава да подчертава огромния икономически потенциал на турнира. Според анализи, цитирани от централата, Мондиал 2026 може да донесе около 30 милиарда долара икономически ефект за Съединените щати.

Световното първенство ще се проведе между 11 юни и 19 юли 2026 г. и за първи път ще включва 48 национални отбора, което ще го направи най‑големия турнир в историята на футбола.

Организаторите очакват милиони фенове да посетят трите страни домакини, а интересът към билети и туристически пакети вече е изключително висок.

#Мондиал 2026 #ФИФА

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
1
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
2
Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
Извънредно заседание в НС заради горивата и кризата в Близкия изток
3
Извънредно заседание в НС заради горивата и кризата в Близкия изток
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
4
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над страната
5
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над страната
"Пазарите полудяват при война": Какво ще се случи с цените на горивата?
6
"Пазарите полудяват при война": Какво ще се случи с...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
2
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
3
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
6
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...

Още от: Световен футбол

Отборът на Иран в опасност, футболистките не искат да се връщат у дома
Отборът на Иран в опасност, футболистките не искат да се връщат у дома
Истории от Световните първенства – 1998 Истории от Световните първенства – 1998
Чете се за: 22:27 мин.
Футболът в елита на Катар се възобновява тази седмица Футболът в елита на Катар се възобновява тази седмица
Чете се за: 00:37 мин.
Дербито между Крузейро и Атлетико Минейро в Бразилия завърши с 23 червени картона Дербито между Крузейро и Атлетико Минейро в Бразилия завърши с 23 червени картона
Чете се за: 02:12 мин.
Лионел Меси изведе Интер Маями към две поред в МЛС Лионел Меси изведе Интер Маями към две поред в МЛС
Чете се за: 00:40 мин.
Истории от Световните първенства - 1994 Истории от Световните първенства - 1994
Чете се за: 23:52 мин.

Водещи новини

Изслушвания в НС заради кризата в Близкия изток и цените на горивата
Изслушвания в НС заради кризата в Близкия изток и цените на горивата
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Мерки срещу спекулата: Как европейски държави се готвят за енергийния шок? Мерки срещу спекулата: Как европейски държави се готвят за енергийния шок?
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Очаквам до края на седмицата да съобщим какви мерки ще вземем за цените на горивата, каза Андрей Гюров Очаквам до края на седмицата да съобщим какви мерки ще вземем за цените на горивата, каза Андрей Гюров
Чете се за: 02:32 мин.
По света
11 дни война в Близкия изток: Пентагонът засилва ударите си срещу Иран, обяви военният министър Пийт Хегсет 11 дни война в Близкия изток: Пентагонът засилва ударите си срещу Иран, обяви военният министър Пийт Хегсет
Чете се за: 04:40 мин.
По света
Надежда Нейнски: Проведохме най-мащабната операция по евакуация на...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Двама бивши военни от Украйна са арестувани и обвинени за шпионаж у...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Забравена чанта в центъра на София вдигна на крак полицията (СНИМКИ)
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Отново с час напред: На 29 март преминаваме към лятното часово време
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ