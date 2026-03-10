ФИФА съкращава с над 100 милиона долара оперативния бюджет за Мондиал 2026

Световната футболна централа ФИФА е взела решение да намали с повече от 100 милиона долара оперативния бюджет за Световното първенство през 2026 г., което ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико. Информацията беше разпространена от изданието The Athletic, като се позовава на източници, запознати с вътрешната организация на турнира.

Според данните от последния финансов цикъл на ФИФА (2023–2026) оперативният бюджет за световното първенство е бил планиран на около 1.12 милиарда долара, а общият бюджет на турнира – включително наградни фондове и телевизионни операции – възлиза на 3.756 милиарда долара. Очакванията на ръководството на организацията обаче са приходите от Мондиал 2026 да надхвърлят 11 милиарда долара, което би го превърнало в най‑печелившия турнир в историята на футбола.

Натиск за оптимизация на разходите

По информация на The Athletic няколко отдела в американската централа на ФИФА в Маями са били инструктирани да предприемат мерки за „ефективност“ и ограничаване на разходите. Съкращенията засягат различни направления, включително логистика, сигурност, транспорт и достъпност за феновете.

Сред предварително заложените разходи в бюджета са били около 280 милиона долара за технически услуги, 159 милиона за транспорт по време на турнира, 145 милиона за сигурност и 79 милиона за управление на гостите. Част от тези пера сега ще бъдат редуцирани.

В официална позиция до The Athletic говорител на ФИФА заяви, че подобни прегледи на бюджета са стандартна практика:

„ФИФА постоянно преразглежда бюджетната ефективност, за да контролира разходите и да гарантира, че възможно най‑голяма част от приходите ще бъде инвестирана в развитието на футбола по света. Такива прегледи се правят преди всеки наш турнир.“

От централата отрекоха твърденията, че икономиите могат да бъдат свързани с бъдещи президентски избори във ФИФА.

Стратегията – 90% обратно във футбола

Основната причина за предприетите мерки се свързва със стратегическата цел на организацията поне 90% от инвестициите във финансовия цикъл да бъдат реинвестирани обратно в развитието на футбола по света. В отчета на ФИФА за периода 2023–2026 е заложено общо 12.9 милиарда долара инвестиции, като 11.67 милиарда от тях трябва да се върнат към футболните програми, инфраструктурата и федерациите.

Според ръководството на централата именно тази политика налага по‑строг контрол върху оперативните разходи на самия турнир.

В същото време решението за съкращаване на бюджета предизвика и критики. Част от анализаторите и организаторите на местно ниво посочват, че турнирът вече поставя сериозно финансово натоварване върху феновете и местните власти.

Цените на билетите за Мондиал 2026 са сред най‑високите в историята на турнира. По информация на американските медии стандартни билети за мачове от груповата фаза достигат около 700 долара, а места на по‑ниските нива за финала могат да струват до 8680 долара.

Допълнително недоволство предизвика и динамичната система за продажба на билети, както и комисионата от 15% върху препродажбите, която се събира от ФИФА чрез официалната платформа.

Критики има и към високите цени за паркиране около стадионите – до 300 долара на някои от арените, включително SoFi Stadium в Лос Анджелис.

Финансовото бреме за градовете домакини

По силата на договорите с градовете домакини значителна част от разходите за сигурност, обществен ред и инфраструктура се поемат от местните власти, докато ФИФА запазва приходите от билети, телевизионни права, спонсорства и търговски дейности.

Някои градове вече са били принудени да намалят мащаба на планираните фен фестивали, а в Ню Йорк и Ню Джърси дори беше отменено голямото събитие във Liberty State Park. В други градове организаторите се опитват да намерят допълнително финансиране за сигурността около стадионите.

В Бостън например все още се търсят около 7.8 милиона долара за разходи по сигурността около стадиона във Фоксбъро.

Въпреки споровете около бюджета, президентът на ФИФА Джани Инфантино продължава да подчертава огромния икономически потенциал на турнира. Според анализи, цитирани от централата, Мондиал 2026 може да донесе около 30 милиарда долара икономически ефект за Съединените щати.

Световното първенство ще се проведе между 11 юни и 19 юли 2026 г. и за първи път ще включва 48 национални отбора, което ще го направи най‑големия турнир в историята на футбола.

Организаторите очакват милиони фенове да посетят трите страни домакини, а интересът към билети и туристически пакети вече е изключително висок.